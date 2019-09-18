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محمد بن سالم: بالنهضة كثير من المرتزقة... ويجب محاسبة القيادة التنفيذية

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان حركة النهضة تحوي كثيرا من المرتزقة متابعا " فرض رفيق عبد السلام في مسؤوليات حساسة اثار غضبا داخل النهضة.

واضاف محمد بن سالم "هنالك شعور داخل النهضة بان صهر الغنوشي هو المقدم على الجميع وحتى على مسؤوليات عبد الفتاح مورو.
وتابع محمد بن سالم "الديمقراطية تعاني كثيرا داخل حركة النهضة وللاسف من دفعوا اعمارهم هم اكبر الضحايا".



وقال محمد بن سالم إن النهضة تسير نحو الخوصصة منذ أن أصبح المكتب التنفيذي يرفض أن يكون منتخبا وهو ما وصفه ببداية الخوصصة المتوحشة للحزب على حد تعبيره.
وأضاف بن سالم بأن المكتب التنفيذي للحركة رفض ما أفرزته الانتخابات الداخلية لأعضاء الكتلة وأراد وضع أعضاء مقربين مطيعيين على حد تعبيره.

ووصف بن سالم هذا التصرف من المكتب التنفيذي بالانقلاب، معتبرا أنه لا يشبه حركة النهضة وأضاف أن الأسوء من ذلك هو تقسيم المكتب التنفيذي للمناصب فيما بينه على حد قوله.

واعتبر بن سالم أن مسألة الخوصصة أضحت اليوم ظاهرة خطيرة تهدد الأحزاب منوها بما وقع في حزب نداء تونس.

  
  
     
  
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