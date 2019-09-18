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الغنوشي مشيرا لعبير موسي : الشعب التونسي سحق من شعارهم الله وأحد بن علي ما كيفو حد

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال الثلاثاء 17 سبتمبر، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة جسّدت استعادة الخط الثوري لأنفاسه حيث أن 60 بالمائة من الأصوات كانت من نصيب الخط الثوري.

وأضاف في حوار خاص على قناة الزيتونة، أن التونسيون سحقوا أنصار العودة إلى الماضي الذين شعارهم الله وأحد الله وأحد وبن علي ما كيفو حد وذلك في اشارة للحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي.


يذكر أن زعيم حركة النهضة كان قبل انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية قلل من أهمية عبير موسي وحزبها ووصفها بأنها مجرّد ظاهرة الصوتية فردّت عبير موسي آنذاك بأنها ظاهرة عابرة للقارات.

  
  
     
  
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