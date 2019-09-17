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ليلة رعب في باب الخضراء عصابة مسلحة تسطو على منزل تهدد اصحابه وتسلبهم

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر أثر سلسلة من الابحاث والتحريات الامنية الدقيقة من اماطة اللثام عن قضية تعلقت بتعرض عائلة ليلة أمس الى السطو عليهم داخل منزلهم بجهة باب الخضراء وتهديدهم بأسلحة بيضاء وسلبهم حيث تمكنوا من إيقاف نفرين واعادة جزء من المسروق الى الشاكين في حين لا تزال. الابحاث جارية للقبض على بقية عناصر الشبكة الاجرامية وتقديمهم للعدالة...


  
  
     
  
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