فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القناة الوطنية من المروج ''الخامس''!

Dimanche 15 Septembre 2019
باب نات - أثارت الأحد 15 سبتمبر، مراسلة القناة الوطنية من بن عروس، هدى ورد، موجة ساخرة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خلال تقديمها معطيات عن عملية الاقتراع بالمروج الخامس.
وفي زلّة لسان، قالت مراسلة الوطنية المروج "الخامج" عوض المروج الخامس ما أثار عديد التعليقات الساخرة وقال بعض النشطاء "أول مرّة القناة الوطنية تعطي معلومات صحيحة لكنها تبقى منقوصة فهذا الوصف ينطب على كامل البلاد".
وفي زلّة لسان، قالت مراسلة الوطنية المروج "الخامج" عوض المروج الخامس ما أثار عديد التعليقات الساخرة وقال بعض النشطاء "أول مرّة القناة الوطنية تعطي معلومات صحيحة لكنها تبقى منقوصة فهذا الوصف ينطب على كامل البلاد".
1 de 1 commentaires pour l'article 189152
En continu
- Hier 22:09 قابس: لم يقع خرق الصمت الانتخابي في الجهة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:57
|18:29
|15:47
|12:22
|06:01
|04:33
|
30°
|29°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|29°-23
|35°-24
|33°-25
|31°-23
|33°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 902) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 968) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(105 549) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 380) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 442) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 037) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 818) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 63 697) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 688) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 190) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 301) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 013) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 259) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 49 463) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 422) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 048) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 238) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 275) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
( 43 981) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
( 43 969) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:عبو: نعيش انتخابات حرمت منها العديد من الشعوب