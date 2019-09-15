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فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القناة الوطنية من المروج ''الخامس''!

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
باب نات - أثارت الأحد 15 سبتمبر، مراسلة القناة الوطنية من بن عروس، هدى ورد، موجة ساخرة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خلال تقديمها معطيات عن عملية الاقتراع بالمروج الخامس.

وفي زلّة لسان، قالت مراسلة الوطنية المروج "الخامج" عوض المروج الخامس ما أثار عديد التعليقات الساخرة وقال بعض النشطاء "أول مرّة القناة الوطنية تعطي معلومات صحيحة لكنها تبقى منقوصة فهذا الوصف ينطب على كامل البلاد".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189152

Lechef  ()  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 17h 41m |           
C'est un lapsus qui découvre la description vraie de cette région dont l'environnement - d'ailleurs comme toutes les autres villes - est très pollué. Cette présentatrice qui habite déjà à El Mourouj est habituée à faire cette description en privé.
Faudrait-il la punir ? Les avis différent d'une personne à autre .



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