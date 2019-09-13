Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - توجه عماد الدايمي بكلمة مباشرة باسم حملة الدكتور المنصف المرزوقي نفى فيها خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة.
وكانت صفحة حراك تونس الارادة نشر خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة ثم تم ازالته .
وكانت صفحة حراك تونس الارادة نشر خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة ثم تم ازالته .
3 de 3 commentaires pour l'article 189092
En continu
- 20:52 أليس فيكم رجل .. رشيد
- 14:36 المقامة الانتخابية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:00
|18:33
|15:48
|12:22
|06:00
|04:31
|
24°
|24°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-23
|32°-23
|33°-24
|34°-24
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 723) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 738) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(103 849) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 303) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 363) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 948) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 750) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 685) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 59 351) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 58 213) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 56 640) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 50 961) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 50 893) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 763) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 49 407) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 004) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 967) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 350) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 46 155) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 919) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:mandhouj (France )
Sur: عماد الدايمي يفند خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة