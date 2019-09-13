عماد الدايمي يفند خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات





- توجه عماد الدايمي بكلمة مباشرة باسم حملة الدكتور المنصف المرزوقي نفى فيها خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة.وكانت صفحة حراك تونس الارادة نشر خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة ثم تم ازالته .