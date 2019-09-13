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عماد الدايمي يفند خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - توجه عماد الدايمي بكلمة مباشرة باسم حملة الدكتور المنصف المرزوقي نفى فيها خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة.

وكانت صفحة حراك تونس الارادة نشر خبر الانتخاب المفيد لصالح مرشح حركة النهضة ثم تم ازالته .







  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189092

Mandhouj  (France)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 23h 23m |           
الله يهديكم، ثبتوا !!! اشنوة البوز هذا🤣 !!؟؟؟ و ليناش نلعبوا بعشانا، يا دين الزح !!!
على كل حال احترامي و تقديري يبقى المطبخ هو هو .
#انتخب_الأقدر_لتونس_أفضل
@#عدد14.

Mandhouj  (France)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 23h 18m |           
تحية لمسيرة العقل . العقل الديمقراطي الذي لا ينظر لمصلحة الأنا الضيقة، و الخطيرة على مصلحة الديمقراطية.
أنحني، كل الحب 💓
👍⁦🇹🇳⁩⁦✌️⁩
تحية خاصة و عميقة للدكتور محمد منصف المرزوقي.
عظيم، لما التاريخ ينادي العقول.
التاريخ لا ينسى، دكتور.
#إنتخب_الأقدر_لتونس_أفضل
#عدد14 .

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 22h 47m |           
شكرا دكتور مرزوقي،✌⁦41



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