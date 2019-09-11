الزبيدي : يلزم كل باندي يشدّ مكانو في الميدان متاعو

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- نزل المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي الأربعاء 11 سبتمبر ضيفا على اذاعة موزاييك للحديث عن برنامجه الانتخابي وتصوراته للمرحلة المقبلة.واستغل مقدم البرنامج الياس الغربي وجود عبد الكريم الزبيدي لينقل اليه تشكيات المواطنين من كثرة المنحرفين و " الباندية" في البلاد والحلول التي سيتخذها حال فوزه برئاسة الجمهورية.وسئل الياس الغربي الزبيدي قائلا " باش تقضي عالبانديّة سي عبد الكريم؟"، فرد المرشح الرئاسي بالقول " لا موش باش نقضي عليهم أما يلزم كل باندي يشدّ مكانو في الميدان متاعو".