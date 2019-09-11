Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aqol-Eeh  

الزبيدي : يلزم كل باندي يشدّ مكانو في الميدان متاعو

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - نزل المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي الأربعاء 11 سبتمبر ضيفا على اذاعة موزاييك للحديث عن برنامجه الانتخابي وتصوراته للمرحلة المقبلة.
واستغل مقدم البرنامج الياس الغربي وجود عبد الكريم الزبيدي لينقل اليه تشكيات المواطنين من كثرة المنحرفين و " الباندية" في البلاد والحلول التي سيتخذها حال فوزه برئاسة الجمهورية.
وسئل الياس الغربي الزبيدي قائلا " باش تقضي عالبانديّة سي عبد الكريم؟"، فرد المرشح الرئاسي بالقول " لا موش باش نقضي عليهم أما يلزم كل باندي يشدّ مكانو في الميدان متاعو".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188935

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 16h 48m |           
ألف تحية وتحية الى الجميع والبداية مع الطرافة والرئيس القادم الذي سئل عن برنامجه لاستئصال البلطجية والباندية فنفى نيته لاستئصالهم بل سيطالبهم باعادة الانتشار والتراجع لقواعدهم وعدم التمدد خارجها مطلقا .

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 16h 46m |           
يا أخي هذه قوة الردع و المحافظة على أمن العام , أن كل باندي يشد مكانه و لا يتعدى على مكان زميله الباندي الثاني




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