بالفيديو شبهة توزير في قرعة المناظرات التلفزية الرئاسية والسنوسي يرد ''القضاء هو الفيصل''

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو يظهر ما وصف بانه شبهة تزوير عملية القرعة الخاصة بالمناظرات التلفزية والتعبير المباشر.
و قد اجمع اغلب المتابعين انه توجد حركة غير مفهومة حيث تبين الصورة وضع القائم بالقرعة يديه في جيبه.
وفي هذا الاطار قال هشام السنوسي عضو الهايكا انه سيتم التحقيق في الملف مضيفا " هنالك عدل منفذ مهمته النظر في مثل ذلك التلاعب".
واكد السنوسي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان القضاء سيكون الفيصل في حال تم اثبات التجاوز".
و قد اجمع اغلب المتابعين انه توجد حركة غير مفهومة حيث تبين الصورة وضع القائم بالقرعة يديه في جيبه.
وفي هذا الاطار قال هشام السنوسي عضو الهايكا انه سيتم التحقيق في الملف مضيفا " هنالك عدل منفذ مهمته النظر في مثل ذلك التلاعب".
واكد السنوسي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان القضاء سيكون الفيصل في حال تم اثبات التجاوز".
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Par:karimyousef (France )
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