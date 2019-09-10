Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Shams El Assil  

خلال المناظرة : الهمامي يهاجم الشاهد والأخير يردّ : نعرف الي ثمة مترشّحين برنامجهم الوحيد يسبوّني

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - شهد الجزء الأخير من المناظرة المخصصة للمترشحين للرئاسة "كلاش" بين المترشّح عن الجبهة الشعبية حمة الهمامي ومرشّح تحيا تونس يوسف الشاهد.
وخلال مداخلته دعا يوسف الشاهد التونسيين إلى عدم التصويت للفاسدين وبعد ذلك تدخّل حمة الهمامي الذي كان يقف علي يمين الشاهد وقال متهجّما عليه "الّي قال ما تصوتوش للفاسدين نقلّو هاو الفساد علي يساري والفساد ما يجمش يقاوموه الفاسدين".

وتواصل الكلاش بين الهمامي والشاهد حيث طالب الأخير بحق الردّ وقال "لن أردّ بش ما نطيحش المستوي وخاطر هذا كان متوقّع الي ثمة برشة مترشّحين برنامجهم الوحيد يسبّوني.




  
  
     
  
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