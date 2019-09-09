حمة الهمامي يتهم الزبيدي والشاهد والنهضة بمخالفة القانون الانتخابي ويدعو هيئة الانتخابات للتدخّل

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - أعلنت الأحد 8 سبتمبر الصفحة الرسمية لمرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية، أن إدارة حملته قامت بمراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودعتها لاتخاذ التدابير اللازمة للتثبت من مدى احترام بعض الأنشطة للقانون الانتخابي وخاصة أنشطة حركة النهضة والمترشّحين عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد.
وأشارت حملة حمة الهمامي بالأساس إلى ما اعتبرته توظيفا لصورة الجيش في الحملة الانتخابية من طرف المترشح عبد الكريم الزبيدي .
كما أشارت إلى وجود لافتات عملاقة للمترشّح يوسف الشاهد خارج المساحات المخصصة للاشهار السياسي.
أما بخصوص حركة النهضة فقد اتهمت حملة الهمامي القيادية بحركة النهضة ووزيرة التشغيل سيدة الونيسي باستعمال المال العام للقيام بحملة انتخابية لمرشح النهضة عبد الفتاح مورو.
ودعت إدارة الحملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ القانون بكل صرامة تجاە كل التجاوزات الانتخابية.
وأشارت حملة حمة الهمامي بالأساس إلى ما اعتبرته توظيفا لصورة الجيش في الحملة الانتخابية من طرف المترشح عبد الكريم الزبيدي .
كما أشارت إلى وجود لافتات عملاقة للمترشّح يوسف الشاهد خارج المساحات المخصصة للاشهار السياسي.
أما بخصوص حركة النهضة فقد اتهمت حملة الهمامي القيادية بحركة النهضة ووزيرة التشغيل سيدة الونيسي باستعمال المال العام للقيام بحملة انتخابية لمرشح النهضة عبد الفتاح مورو.
ودعت إدارة الحملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ القانون بكل صرامة تجاە كل التجاوزات الانتخابية.
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Par:AlHawa (Germany )
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