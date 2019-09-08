صورة اليوم : الزبيدي يُقحم المؤسسة العسكرية والقيادات العليا للجيش في حملته الانتخابية

Dimanche 08 Septembre 2019
باب نات - أشرف السبت 7 سبتمبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي على اجتماع شعبي أمام روضة آل بورقيبة بالمنستير أين قدّم برنامجه الانتخابي.
وقد أثار الزبيدى جدلا واسعا بسبب ما اعتُبر زجّا بالمؤسسة العسكرية واقحاما للقيادات العليا بالجيش في حملته الانتخابية حيث تم خلال الاجتماع تمرير صور للقيادات العليا بالجيش في شاشة عملاقة خلفه خلال تقديمه لبرنامجه.
ووصف النشطاء على موقع الفايسبوك تمرير هذه الصور بالفضيحة التي تهدّد حياد المؤسسة العسكرية وعلّقوا قائلين "يبدو أنه يفكّر جديا في تحريك الدبابات".
وقد أثار الزبيدى جدلا واسعا بسبب ما اعتُبر زجّا بالمؤسسة العسكرية واقحاما للقيادات العليا بالجيش في حملته الانتخابية حيث تم خلال الاجتماع تمرير صور للقيادات العليا بالجيش في شاشة عملاقة خلفه خلال تقديمه لبرنامجه.
ووصف النشطاء على موقع الفايسبوك تمرير هذه الصور بالفضيحة التي تهدّد حياد المؤسسة العسكرية وعلّقوا قائلين "يبدو أنه يفكّر جديا في تحريك الدبابات".
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Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: انطلاق بث أولى المناظرات التلفزية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها