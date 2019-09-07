إعداد أسئلة المناظرات التلفزيونية الرئاسية في ارقى معايير السرية

Samedi 07 Septembre 2019



ر م ع التلفزة يعقد لقاء مع ممثلي المترشحين للانتخابات

3ثنائيات من الصحفيين في إدارة المناظرات والبث بواسطة نظام عالي الدقة HD

في إطار استعدادات التلفزة التونسية لختم آخر اللمسات الأخيرة للمناظرات التلفزية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2019 ، تعلم التلفزة التونسية انه تم توفير أرقى معايير السرية في إعداد الأسئلة المتعلقة بالمناظرات التلفزية الثلاثة لايام 7 ،8، 9 سبتمبر الجاري وتم اتباع الإجراءات التالية1. تكوين ورشات عمل من صحفيين القطاع العام ( التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ) لضبط مختلف الأسئلة المحتملة في المحاور المخصصة للتناظر2. الفصل بين أعمال الورشات على أساس قاعدة السرية والتوازي3. تكوين لجنة مصغرة للانتقاء بين الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية مكونة من صحفيين محلفين4. استلام مجموعة الأسئلة من قبل اللجنة المشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تحت رقابة ومعاينة عدل تنفيذ ، والذي تولى معاينة ورود مجموعة إضافية من الأسئلة صادرة عن المجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونقابة أصحاب التلفزات الخاصة5. تعهد اللجنة المشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري بالانتقاء والفرز النهائي للأسئلة وتسليمها في ظروف مغلقة ومختومة للعدل المنفذ المتعهد بإجراء قرعة بين المتناظرين قبل المناظرة حول توزيع الأسئلة بينهم على أساس ارقام سرية يضبطها العدل المنفذ المتعهدهذا وتجدر الإشارة ان التلفزة التونسية مع توفيرها لأرقى معايير السرية تحت رقابة مختلف الهيئات المعنية ،تؤكد انه وفي كل الأحوال فان المناظرات التلفزية بأسئلتها ليست تناظرا حول المعارف والمكتسبات بقدر ماهي تناظر برامج ورؤى معلومة من الجميعحرصا على إنجاح المناظرة التلفزية التي ستبث في سهرة الليلة السبت بداية من الساعة 21.00 عقد الرئيس المدير العام التلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش لقاء مع ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية المشاركين في مناظرة الليلة بحضور عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد حسناء بن سليمان لتفسير قواعد وضوابط المشاركة في الحصة والإجابة عن الاستفساراتلأول مرة ستبث التلفزة التونسية برامجها عبر تقنية نظام عالي الجودة HD على التلفزيون الرقمي الأرضي TNT و ذلك لإعطاء صورة راقية على المناظرات التي تنتجها بمناسبة الانتخابات الرئاسية.و يتميز هذا الحدث التاريخي بتجربة أخرى فريدة و هي تخصيص القناة الثانية لنقل المناظرات بكل تفاصيلها عبر استخدام لغة الإشارات.واعتبارا لأهمية الحدث الانتخابي ستمكن التلفزة التونسية جميع القنوات الإذاعية والتلفزية المحلية والعربية والدولية الراغبة في نقل السهرة شارة البث نظيفة clean feed على قناتين عالية الدقة احداها بلغة الإشارات .3 ثنائيات من الصحفيين في إدارة المناظرات في كل السهرات الثلاث : الياس الغربي واسماء بالطيب ،ايهاب الشاوش وخولود مبروك، شاكر بسباس وليلى الحكيريالمناظرات تبث بداية من الساعة التاسعة ليلا بداية من سهرة السبت 7سبتمبر وتتواصل على امتداد 3ايام