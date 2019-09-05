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سيف الدين مخلوف يطلب من عائلة الزبيدي اكرامه بحثّه على البقاء بالبيت

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - شبّه سيف الدين مخلوف المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي بما يحصل للفيلسوف يوسف الصديق وللمفكر محمد الطالبي في أخر سنواته حيث كانت تتلقفه بلاتوات القنوات التلفزية لاحداث البوز...
وطالب المرشح للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف من عائلة الزبيدي حمايته وحثّه على البقاء بالبيت حتى لا يتم استغلاله من طرف لوبيات لأغراض معلومة...
وأضاف مخلوف أنّ تصريحاته الأخيرة، حول تطويق البرلمان بالدبابات ومنعه من العمل وتعريف نفسه بالاستعانة بورقة، دليل قاطع على أنّه يجب البقاء في منزله وأخذ تقاعده.
واستشهد سيف الدين مخلوف بما حصل مع الزبيدي على اذاعة شمس لما فاجأ الأخير الصحفي شاكر بسباس والمستمعين بإخراجه لورقة كتب عليها نص اجابته عن السؤال حول ثلاثة أسباب قد تدفع الناخبين للتصويت له...






  
  
     
  
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