سيف الدين مخلوف: عندما أصل لرئاسة الجمهورية سأحاسب قيادات الاتحاد في تهم فساد ورشوة

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - كشف المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار على قناة التاسعة انه سيعمل على محاسبة قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل لانها تقف وراء الازمة الاقتصادية في تونس بسبب الإضرابات المتتالية".
وأضاف سيف الدين مخلوف "قيادات الاتحاد لم يحاسبوا يوما على مداخيلهم ومعاملاتهم المالية مضيفا " هل قيادات الاتحاد فوق المحاسبة القانونية او انهم مواطنون من درجة اولى".
وتابع مخلوف " اتحاد الشغل كان يحتفل بسبعة نوفمبر في كل المناسبات وكان يروج لخطاب بن علي ونتذكر بيان جراد الذي وصف المحتجين بالمشاغبين".
وأضاف سيف الدين مخلوف "قيادات الاتحاد لم يحاسبوا يوما على مداخيلهم ومعاملاتهم المالية مضيفا " هل قيادات الاتحاد فوق المحاسبة القانونية او انهم مواطنون من درجة اولى".
وتابع مخلوف " اتحاد الشغل كان يحتفل بسبعة نوفمبر في كل المناسبات وكان يروج لخطاب بن علي ونتذكر بيان جراد الذي وصف المحتجين بالمشاغبين".
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