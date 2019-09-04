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سيف الدين مخلوف: عندما أصل لرئاسة الجمهورية سأحاسب قيادات الاتحاد في تهم فساد ورشوة

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - كشف المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار على قناة التاسعة انه سيعمل على محاسبة قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل لانها تقف وراء الازمة الاقتصادية في تونس بسبب الإضرابات المتتالية".
وأضاف سيف الدين مخلوف "قيادات الاتحاد لم يحاسبوا يوما على مداخيلهم ومعاملاتهم المالية مضيفا " هل قيادات الاتحاد فوق المحاسبة القانونية او انهم مواطنون من درجة اولى".
وتابع مخلوف " اتحاد الشغل كان يحتفل بسبعة نوفمبر في كل المناسبات وكان يروج لخطاب بن علي ونتذكر بيان جراد الذي وصف المحتجين بالمشاغبين".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188452

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 08h 43m |           
اعلام العار ما يعرفش يسأل حتى سؤال خاصة هالمذيعة في قناة 9. وقتلي نحاسب المجرّمة الي بركو الاقتصاد وقتها نعملو فُرقة بين الواطنين تو هذا اعلام|

Bannour  (Tunisia)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 08h 31m |           
حسب ماورد من كل المترشحين من برامج فهي لا تختلف عن بعضها إلّا في بعض الجزئيات و كل مواقفهم من المسائل العالقة كانت متشابهة وكانت إجاباتهم شمولية حتى يرضو و لا يعادو كل الأطراف و الوحيد الذي كان واضحا و حاسما في أجوبته و ثابتا في مواقفه بغض النظر عن مدى صحتها في ما يتعلق بالإتحاد و فيما يتعلق بثروات البلاد هو المرشح سيف الدين مخلوف



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