على اثر ظهورالزبيدي على قناة حنبعل... عدنان منصر يوجه دعوة لعائلته وأصدقائه... انه يهذي..يجب أن يُحجَرَ عليه طبيا... رجاء، رأفة به على الأقل، اسحبوه من التداول

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

الزبيدي يقوم بحملة لفائدة الشاهد

- قال المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي في حوار على قناة حنبعل مع الاعلامية سماح مفتاح, إنه أبلغ رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه كان سيطلب من المؤسسة العسكرية منع البرلمان من الانعقاد إذا نجح بعض البرلمانيين في ما وصفه بـ"الانقلاب على الشرعية" يوم الخميس الأسود عند مرض الرئيس السبسي (الإطاحة برئيس البرلمان وإقرار حالة شغور مؤقت حسب قوله)." عبد الكريم الزبيدي يقول أنه كان على استعداد في 27 جوان الماضي للانقلاب على البرلمان بمجرد مدرعتين أمام المجلس عندما بدأ الحديث عن شغور منصب رئيس الجمهورية في أروقة المجلس.... وأنه هدد رئيس الحكومة بذلك. الرجل يهذي، والمعرفة به تقول أنه غير قادر على عشُرِ هذا الكلام.... لعائلة الرجل وأصدقائه، رجاء، رأفة به على الأقل، اسحبوه من التداول !!!"كما كتب عدنان منصر :" ظاهرة جديدة ، بعض المترشحين للرئاسية في تونس يقومون بالحملة الانتخابية لصالح منافسيهم: الشاهد لصالح القروي، والزبيدي لصالح الشاهد. بعد مشاهدة حوار سماح مفتاح مع الزبيدي على حنبعل، أعتقد أن هذا الرجل، الذي يجب أن يُحجَرَ عليه طبيا في أول فرصة، هو أفضل مدير حملة للشاهد. لست مساندا للشاهد، ولكن الزبيدي جعلني متعاطفا مع الشاهد !"