Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - تم بعد ظهر اليوم تشييع جثمان شهيد الوطن نجيب الله الشارني بمدينة الكاف بحضور رئيس الحكومة المكلف ووزير الداخلية
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلة خالد الحيوني أكد، أمس في تصريح اعلامي أن شهيد العملية الإستباقية في منطقة حيدرة من ولاية القصرين نجيب الله الشارني "أظهر بطولة كبيرة جدا في التعامل مع الإرهابيين".
وقال الحيوني إن "الشهيد شارك في عملية مواجهة مباشرة ولم يتراجع"، مشددا أن الشهيد "فخر لكافة الأسرة الامنية والعسكرية ولكل التونسيين".
وأكد أنه أظهر شجاعة كبرى نظرا لقناعته بمهامه، وفق تعبيره.
وقال إن الشهيد "فخر وإعتزاز للمؤسسة الأمنية ككل"..
رحم الله الشهيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلة خالد الحيوني أكد، أمس في تصريح اعلامي أن شهيد العملية الإستباقية في منطقة حيدرة من ولاية القصرين نجيب الله الشارني "أظهر بطولة كبيرة جدا في التعامل مع الإرهابيين".
وقال الحيوني إن "الشهيد شارك في عملية مواجهة مباشرة ولم يتراجع"، مشددا أن الشهيد "فخر لكافة الأسرة الامنية والعسكرية ولكل التونسيين".
وأكد أنه أظهر شجاعة كبرى نظرا لقناعته بمهامه، وفق تعبيره.
وقال إن الشهيد "فخر وإعتزاز للمؤسسة الأمنية ككل"..
1 de 1 commentaires pour l'article 188406
En continu
- Hier 21:50 صفقة ''مريقل'' .. صراع المافيات السياسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:17
|18:47
|15:57
|12:26
|05:52
|04:21
|
30°
|30°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-23
|29°-23
|30°-23
|28°-22
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(118 387) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 698) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 74 297) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 438) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 62 668) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 59 425) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 797) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 295) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 098) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 999) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 530) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 062) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 857) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 400) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 45 241) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 45 231) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 537) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 396) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 021) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 866) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:BABANETTOO (France )
Sur: بنزرت: عبو يقول انه سيعيد الاعتبار للامن القومي ويبنى علاقات خارجية بامكانها اعلاء الشان الوطني