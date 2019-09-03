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تشييع جثمان شهيد الوطن نجيب الله الشارني بمدينة الكاف

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - تم بعد ظهر اليوم تشييع جثمان شهيد الوطن نجيب الله الشارني بمدينة الكاف بحضور رئيس الحكومة المكلف ووزير الداخلية

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلة خالد الحيوني أكد، أمس في تصريح اعلامي أن شهيد العملية الإستباقية في منطقة حيدرة من ولاية القصرين نجيب الله الشارني "أظهر بطولة كبيرة جدا في التعامل مع الإرهابيين".




وقال الحيوني إن "الشهيد شارك في عملية مواجهة مباشرة ولم يتراجع"، مشددا أن الشهيد "فخر لكافة الأسرة الامنية والعسكرية ولكل التونسيين".

وأكد أنه أظهر شجاعة كبرى نظرا لقناعته بمهامه، وفق تعبيره.

وقال إن الشهيد "فخر وإعتزاز للمؤسسة الأمنية ككل"..

رحم الله الشهيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188406

Mandhouj  (France)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 13h 59m |           
رحمه الله تعالى، و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان. و كل التعازي للعاءلة الأمنية.
#شهيدالوطن
#صامدون



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