Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

رحم الله الشهيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان

- تم بعد ظهر اليوم تشييع جثمان شهيد الوطن نجيب الله الشارني بمدينة الكاف بحضور رئيس الحكومة المكلف ووزير الداخليةوكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلة خالد الحيوني أكد، أمس في تصريح اعلامي أن شهيد العملية الإستباقية في منطقة حيدرة من ولاية القصرين نجيب الله الشارني "أظهر بطولة كبيرة جدا في التعامل مع الإرهابيين".وقال الحيوني إن "الشهيد شارك في عملية مواجهة مباشرة ولم يتراجع"، مشددا أن الشهيد "فخر لكافة الأسرة الامنية والعسكرية ولكل التونسيين".وأكد أنه أظهر شجاعة كبرى نظرا لقناعته بمهامه، وفق تعبيره.وقال إن الشهيد "فخر وإعتزاز للمؤسسة الأمنية ككل"..