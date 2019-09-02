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رئيس الجمهورية يقدّم تعازيه إلى زملاء وعائلة الشهيد البطل الوكيل الأول نجيب الله الشارني

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - في اتصال مع وزير الداخلية هشام الفراتي، قدّم رئيس الجمهورية محمد الناصر تعازيه إلى زملاء وعائلة الشهيد البطل الوكيل الأول نجيب الله الشارني الذي إستشهد دفاعا عن الوطن وذودًا عن حرمته صباح يوم الاثنين 02 سبتمبر 2019 خلال العملية الاستباقية التي أسفرت عن القضاء على مجموعة ارهابية بمنطقة حيدرة من ولاية القصرين.

وأثنى رئيس الدولة على مجهودات كافة أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والشجاعة وبروح وطنية عالية للتصدي بنجاح وبكل استبسال لكل محاولات المس من أمن تونس واستقرارها وإفشال كل مخططات الإرهاب حتى تواصل بلادنا طريقها على درب الديمقراطية والحرية وإنجاز الإستحقاقات القادمة في كنف الأمن والطمأنينة.


وكانت وحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها وبالاشتراك مع وحدات من الجيش الوطني، تمكنت حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الإثنين، في عملية إستباقية من القضاء على 3 إرهابيين بحيدرة من ولاية القصرين وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

كما أسفرت العملية عن استشهاد رئيس مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بحيدرة الوكيل أول "نجيب الله الشارني" أثناء المواجهات.

  
  
     
  
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