سليم الرياحي يرفض التدخّل على أمواج إذاعة موزاييك أف أم للتعريف ببرنامجه الانتخابي

Lundi 02 Septembre 2019



باب نات

- قال الاثنين 2 سبتمبر، مقدّم برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم الياس الغربي إنه كان من المبرمج أن يكون المترشّح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي أول مترشّح ينزل ضيفا على البرنامج لتقديم برنامج الانتخابي.وأوضح الغربي أنه اقترح على سليم الرياحي أن يتدخّل بالهاتف لكنه رفض ذلك شأنه شأن أعضاء فريق حملته.وذكّر الغربي بأنه تم اجراء قرعة في الاذاعة بحضور عضو من الهايكا وعضو من الايزي لترتيب ظهور المترشّحين للانتخابات التشريعية في اطار الحملة الانتخابية.