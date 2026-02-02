أنشطة تحسيسية وتوعوية بولاية بن عروس يوم 4 فيفري 2026 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان

تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس، أنشطة تحسسية وتوعوية، يوم الاربعاء 4 فيفري الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطانوتهدف هذه الانشطة الى دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار مرض السرطان بالشراكة مع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي والمجتمع المدني من أجل صحة أفضل وحياة خالية من هذا المرضويتضمن البرنامج أنشطة توعوية وتحسيسية بمختلف مراكز الصحة الاساسية ببن عروس للتعريف بأهمية الوقاية من هذا المرض والتشجيع على التقصي المبكر والتغذية السليمة الى جانب التأكيد على أن الوقاية مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلينيشار، الى أن العالم يحي يوم 4 فيفري من كل سنة اليوم العالمي للسرطان، وهي مبادرة سنوية يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC) لرفع الوعي العالمي وتعزيز الوقاية والتشجيع على الكشف المبكر والعلاج.ويهدف هذا اليوم إلى توحيد الجهود لمواجهة السرطان وتوفير رعاية منصفة للجميع، بشعار حملة 2025-2027 "متحدون بتفرّدنا