أنشطة تحسيسية وتوعوية بولاية بن عروس يوم 4 فيفري 2026 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cancer-pixabay.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026 - 13:52
      
تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس، أنشطة تحسسية وتوعوية، يوم الاربعاء 4 فيفري الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان

وتهدف هذه الانشطة الى دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار مرض السرطان بالشراكة مع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي والمجتمع المدني من أجل صحة أفضل وحياة خالية من هذا المرض


ويتضمن البرنامج أنشطة توعوية وتحسيسية بمختلف مراكز الصحة الاساسية ببن عروس للتعريف بأهمية الوقاية من هذا المرض والتشجيع على التقصي المبكر والتغذية السليمة الى جانب التأكيد على أن الوقاية مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين


يشار، الى أن العالم يحي يوم 4 فيفري من كل سنة اليوم العالمي للسرطان، وهي مبادرة سنوية يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC) لرفع الوعي العالمي وتعزيز الوقاية والتشجيع على الكشف المبكر والعلاج.
ويهدف هذا اليوم إلى توحيد الجهود لمواجهة السرطان وتوفير رعاية منصفة للجميع، بشعار حملة 2025-2027 "متحدون بتفرّدنا
