الغنوشي: مورو سينجح في إقرار الوفاق بين كل التونسيين

Vendredi 30 Août 2019



أفاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم خلال ندوة لتقديم برنامجها الإنتخابي التشريعي والرئاسي أن حزبهم يسعى إلى إرساء نواة للمغرب العربي لأن هناك عديد المشكلات التي لاتحل إلا في إطار مغاربي مضيفا أنه سيقع العمل على بعث سوق جزائرية تونسية وسوق مفتوحة مع عملة مشتركة.وفي موضوع آخر بين الغنوشي أن مرشحيهم للإنتخابات التشريعية هم من النخبة الأكفاء مضيفا أن مرشحهم الرئاسي عبد الفتاح مورو هو كذلك مرشح جاد وقع الإتفاق عليه بالإجماع.هذا وأشار أنهم أصبحوا يتعاملون مع أستاذ وليس مع شيخ في وصفه لمورو.كما اعتبر رئيس حركة النهضة أن عبد الفتاح مورو هو الإنسان المناسب في الموقع المناسب وليس هناك أجدر منه لما يتميز به من مرونة وحكمة.وتوقع الغنوشي أن ينجح مورو في إقرار الوفاق بين كل التونسيين معتبرا أنه مرشح وطني سيكون في خدمة كل الشعب.هذا ودعا راشد الغنوشي الجميع إلى الإلتفاف حول الحملة الرئاسية والتشريعية للحركة مشيرا أن النهضة ستقدم مشروعا وطنيا لخدمة الشعب.المصدر أكسبريس