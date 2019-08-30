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الغنوشي: مورو سينجح في إقرار الوفاق بين كل التونسيين

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
أفاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم خلال ندوة لتقديم برنامجها الإنتخابي التشريعي والرئاسي أن حزبهم يسعى إلى إرساء نواة للمغرب العربي لأن هناك عديد المشكلات التي لاتحل إلا في إطار مغاربي مضيفا أنه سيقع العمل على بعث سوق جزائرية تونسية وسوق مفتوحة مع عملة مشتركة.




وفي موضوع آخر بين الغنوشي أن مرشحيهم للإنتخابات التشريعية هم من النخبة الأكفاء مضيفا أن مرشحهم الرئاسي عبد الفتاح مورو هو كذلك مرشح جاد وقع الإتفاق عليه بالإجماع.

هذا وأشار أنهم أصبحوا يتعاملون مع أستاذ وليس مع شيخ في وصفه لمورو.

كما اعتبر رئيس حركة النهضة أن عبد الفتاح مورو هو الإنسان المناسب في الموقع المناسب وليس هناك أجدر منه لما يتميز به من مرونة وحكمة.



وتوقع الغنوشي أن ينجح مورو في إقرار الوفاق بين كل التونسيين معتبرا أنه مرشح وطني سيكون في خدمة كل الشعب.

هذا ودعا راشد الغنوشي الجميع إلى الإلتفاف حول الحملة الرئاسية والتشريعية للحركة مشيرا أن النهضة ستقدم مشروعا وطنيا لخدمة الشعب.

المصدر أكسبريس

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 188196

Karimyousef  (France)  |Vendredi 30 Août 2019 à 12h 57m |           
Rached Ghannouchi n'est pas populaire,ces interventions risquent d' handicaper Mourou plus qu'autre choses.
Mourou n'a pas besoin de lui pour communiquer et échanger avec les électeurs.
Le plus grand service que Ghannouchi puisse rendre à Mr Mourou c'est de ne pas se mêler à sa campagne électorale.

Mnasser57  (Austria)  |Vendredi 30 Août 2019 à 12h 39m |           
أراه قادر على ذلك ان ساعدته كل الفئات السياسية بعيدا عن الأيديولوجيا واللوبيات التي ترضع الفساد وتمتص رحيق الشعب الذي يطمح ان تنزاح عنه الغمة ويرتاح من التهميش

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 30 Août 2019 à 12h 31m |           
مورو سينجح في إقرار الوفاق بين كل التونسيين لو ينفذ وعوده في احترام الدستور وعلوية القانون وينسينا تلاعب الرئيس الراحل بالدستور وهيبة مؤسسات الدولة .



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