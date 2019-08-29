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سليم العزابي: الزبيدي استعمل أجهزة الدولة وامكانيات وزارة الدفاع في حملته الانتخابية

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - اتهم سليم العزابي الأمين العام لحزب تحيا تونس ومدير حملة يوسف الشاهد المرشح عبد الكريم الزبيدي يقوم بالاجتماع مع الملحق الاعلامي لوزارة الدفاع في اطار حملته الانتخابية.

واضاف العزابي " لدينا معلومات تورط الزبيدي في استغلال إمكانيات وزارة الدفاع ومواردها البشرية اضافة الى الاجتماع بسياسيين في وزارة الدفاع.
وتابع سليم العزابي " عبد الكريم الزبيدي لم يوضح تقديم استقالته من وزارة الدفاع من عدمها الى حد الان وعليه ان يوضح ذلك للشعب".


وكان الاعلامي بوبكر بن عكاشة كتب تدوينة قال فيها أنه التقى عبد الكريم الزبيدي يوم الجمعة 23 اوت في مكتب مغلق في موزاييك وكان الزبيدي مرفوقا بالملحق الاعلامي لوزارة الدفاع...


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188123

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 29 Août 2019 à 08h 56m |           
لا اعتقد ان في الامر سوء نية من الزبيدي فربما اعلموه بانه مرشح وزارة الدفاع وطبعا صدقهم
ولكن الخطر الحقيقي هو ان تعتبر المؤسسة العسكرية ان الزبيدي مرشحها وتعمل على انجاحه لتسيطر عليه في الرئاسة كما سيطرت عليه في الوزارة

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 29 Août 2019 à 08h 30m |           
هذا ما اشرت اليه الامس وهو مأشر خطير لان وزارة الدفاع هي التي أشرفت في كل الانتخابات على جمع ونقل صناديق الانتخاب !!!

على كل من هو مسؤول التدخل لاثبات استقالة الزبيدي وتتبع كل من له علاقة معه من وزارة الدفاع، الانتخابات في خطر ملموس.



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