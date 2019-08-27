الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج'' بعد رفض بن عكاشة اعلامه مسبقا بالأسئلة وحذف احدى الفقرات

Mardi 27 Août 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 27 أوت، الاعلامي بوبكر بن عكاشة عن تحيين مواعيد استضافة المترشحين للرئاسة في برنامجه ساكن قرطاج على قناة التاسعة.
وكان من المنتظر أن يكون المترشح عبد الكريم الزبيدي ضيف بن عكاشة يوم الخميس 29 أوت إلا أنه امتنع عن الحضور ليحل محله مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.
ودون بن عكاشة في صفحته الرسمية على الفايسبوك ملاحظة قال فيها إنه لا يحذف الفقرات التي لا تعجب الضيوف ولا يعلم الضيوف بالأسئلة قبل البرنامج ما فُهم منه أن الزبيدي طلب الاطلاع المسبق على الأسئلة كما طلب حذف احدى فقرات البرنامج الأمر الذي رفضه بن عكاشة ما دفع الزبيدي إلى الاعتذار عن الحضور.
يذكر أن الزبيدي نزل خلال الأسبوع الماضي ضيفا على مريم بالقاضي في برنامجها تونس اليوم على الحوار التونسي وراجت أنباء عن أن بالقاضي أعلمت الزبيدي مسبقا بالأسئلة التي ستطرحها.
وكان من المنتظر أن يكون المترشح عبد الكريم الزبيدي ضيف بن عكاشة يوم الخميس 29 أوت إلا أنه امتنع عن الحضور ليحل محله مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.
ودون بن عكاشة في صفحته الرسمية على الفايسبوك ملاحظة قال فيها إنه لا يحذف الفقرات التي لا تعجب الضيوف ولا يعلم الضيوف بالأسئلة قبل البرنامج ما فُهم منه أن الزبيدي طلب الاطلاع المسبق على الأسئلة كما طلب حذف احدى فقرات البرنامج الأمر الذي رفضه بن عكاشة ما دفع الزبيدي إلى الاعتذار عن الحضور.
يذكر أن الزبيدي نزل خلال الأسبوع الماضي ضيفا على مريم بالقاضي في برنامجها تونس اليوم على الحوار التونسي وراجت أنباء عن أن بالقاضي أعلمت الزبيدي مسبقا بالأسئلة التي ستطرحها.
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