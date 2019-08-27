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الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج'' بعد رفض بن عكاشة اعلامه مسبقا بالأسئلة وحذف احدى الفقرات

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 27 أوت، الاعلامي بوبكر بن عكاشة عن تحيين مواعيد استضافة المترشحين للرئاسة في برنامجه ساكن قرطاج على قناة التاسعة.

وكان من المنتظر أن يكون المترشح عبد الكريم الزبيدي ضيف بن عكاشة يوم الخميس 29 أوت إلا أنه امتنع عن الحضور ليحل محله مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.


ودون بن عكاشة في صفحته الرسمية على الفايسبوك ملاحظة قال فيها إنه لا يحذف الفقرات التي لا تعجب الضيوف ولا يعلم الضيوف بالأسئلة قبل البرنامج ما فُهم منه أن الزبيدي طلب الاطلاع المسبق على الأسئلة كما طلب حذف احدى فقرات البرنامج الأمر الذي رفضه بن عكاشة ما دفع الزبيدي إلى الاعتذار عن الحضور.

يذكر أن الزبيدي نزل خلال الأسبوع الماضي ضيفا على مريم بالقاضي في برنامجها تونس اليوم على الحوار التونسي وراجت أنباء عن أن بالقاضي أعلمت الزبيدي مسبقا بالأسئلة التي ستطرحها.


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 188037

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 27 Août 2019 à 17h 48m |           
المزيد والمزيد من المؤشرات والإشارات وتشابه اعراض الزهايمر، عدم التركيز وفقدان الذاكرة وصعوبة في النطق...
نعم إعلامه مسبقا بالأسئلة يجعله يدرس الاجوبة ويخفف عنه عبئ الذاكرة او الكلام.
الله يشفيك ويهديك يا سي الزبيدي لا تضع نفسك في ورطة ومعها تونس وشعبه كذلك.
الآن لابد بفحص طبي محايد ولا المستشفى العسكري كما فعله، إستغربت يوم سمعت ان الزبيدي قام بفحص طبي عند مستشفى العسكري قبل اعلانه الترشح للانتخابات واليوم فهمت لماذا، بانه سبق الاحداث وكان على دراية كاملة بأن الشعب سيلاحظ خلل حركاته فالمرحلة القادمة قد يجلب لنا تلك الشهادة الطبية.
والله اعلم

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 17h 22m |           
هروب الزبيدي من المواجهة الاعلامية سيفتح الطريق سالكة ليوسف الشاهد الأوفر حظا في فريق النافورة وقد يكون في مواجهة عبد الفتاح مورو في الدور الثاني .طبعا ان فشل الأخير في حسم المنافسة منذ الدور الأول بأكثر من خمسين بالمائة من أصوات الناخبين .

Lechef  ()  |Mardi 27 Août 2019 à 17h 20m |           
Il a parfaitement raison de ne pas assister dans des émissions non crédibles . Il est impossible que Zbidi lui a demandé de lui avancer ou changer les questions . Bravo Zbidi !



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