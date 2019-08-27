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العكرمي : المرتزقة والمشطرة الّي يظهروا على نسمة حربهم ليست ضد الشاهد بل ضد القانون ومؤسسات الدولة

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - استنكر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي الأزهر العكرمي ، استهداف قناة نسمة لمؤسسات الدولة ممثلة في القضاء والأمن والديوانة والسجون والاصلاح.

وقال العكرمي الاثنين 26 أوت في حواره لإذاعة شمس أف أم "الأمن الذي يحارب في الارهاب ردّوه كتائب يوسف الشاهد، ويصدرو في مواقف ضد القضاء والديوانة والسجون".


وعلّق قائلا "هذه المافيا ليست ضد الشاهد بل هي ضد مؤسسات الدولة وهانا نشوفو في المرتزقة على قناة نسمة يخدمو في أجندات هذه المافيا".
واعتبر العكرمي أن "المشطرة" التي تظهر على قناة نسمة تقود حملة لضرب القضاء شبّهها بما حصل في ايطاليا بمناسبة محاربة المافيا.

وأشار العكرمي إلى وجود ارتباطات واضحة بين المافيا في تونس والمافيا الايطالية وقال "هذه المافيا مرتبطة بالمافيا الايطالية لأن آلاف المليارات التي تم تدويرها كانت فيها علاقة مثل برلسكوني".
وقال العكرمي إن نبيل القروي وشقيقه على وعي تام بعمل المافيا الذي يقومان به لذلك يلهثان وراء الحصانة الأول عبر التمسك بالترشح للرئاسية والثاني بالترشّح في التشريعية.







  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188006

Mandhouj  (France)  |Mardi 27 Août 2019 à 10h 22m |           
لما نتابع نسمة، نخلص بأن مؤسسات الدولة تخافها .
لماذا ؟ !



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