افتتاح مقر حزب ''قلب تونس'' بأريانة وسط أجواء متشنجة في ظل تواصل إيقاف رئيسه نبيل القروي

Dimanche 25 Août 2019



تم اليوم الأحد، تدشين مقر حزب "قلب تونس" بمدينة أريانة، وذلك وسط أجواء متشجنة على خلفية تواصل إيقاف رئيس الحزب نبيل القروي.وشهد الموكب الذي انتظم بالمناسبة، حضور عدد كبير من قيادات الحزب ومنخرطيه ومناصريه، وارتفعت خلاله الاصوات منادية "باطلاق سراح نبيل القروي الفوري ورفع الايدي عن السلطة القضائية".وطالبت الناطقة الرسمية باسم الحزب، سميرة الشواشي، "الجهات المسؤولة وأصحاب القرار في البلاد إلى النأي بمؤسسات الدولة عن التوظيف السياسي وإرساء مقومات استقلالية القضاء"، واصفة إيقاف نبيل القروي بـ"الفعل السياسي بامتياز"، وفق تعبيرها.من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" ورئيس قائمته في الانتخابات التشريعية عن جهة أريانة، عياض اللومي "وجود العديد من المغالطات في طريقة التعاطي مع رئيس الحزب نبيل القروي وشقيقه"، داعيا منخرطي الحزب ومناصريه الى الالتفاف حول مرشحهم للانتخابات الرئاسية لكسب ما أسماه "الرهان الحقيقي للديمقراطية"، حسب تقديره.وطالب اللومي السلطة القضائية الى "التثبت من إجراءات إيقاف نبيل القروي"، معتبرا انها "إجراءات باطلة "، كما طالب باطلاق سراحه وتوفير الحماية له ولعائلته لكونه "مرشحا مهما في السباق الانتخابي الرئاسي"، على حد قوله.س ف