الغنوشي يعلق على إيقاف القروي: لا يسرنا هذا الاعتقال ولا يسرنا تعطيل أي حزب

Samedi 24 Août 2019



باب نات



Credits ٍShems FM

- أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنهم حريصون على أمن الأحزاب لأن الديمقراطية تكون بالأحزاب، مشددا على الحرص على استقلال القضاء.وأشار الغنوشي في تصريح اعلامي على هامش اجتماع مع شباب الحركة في أكودة، إلى انتظار القضاء ليقول كلمته في خصوص إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وإعطاء تفسير لهذا الاعتقال.وقال الغنوشي "لا يسرنا هذا الاعتقال ولا يسرنا تعطيل أي حزب أو أي مسؤول حزبي"، مضيفا "نحن أمام زمن سياسي و زمن قضائي ونخشى أن يختلط الزمانان وحريصون على التمييز بين الزمن القضائي والزمن السياسي".وكانت حركة النهضة نشرت بلاغ أعلنت فيه الحرص الشديد على استقلال المرفق القضائي والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته.كما دعت الجهات المعنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبررات الإجراء المتخذ وخلفياته.وعبرت‎ عن خشىيتها من اختلاط الزمن القضائي مع الزمن السياسي مما بشوش على العملية الانتخابيةوأدانت بشدة المغالطات التي عمدت إليها بعض الأطراف للاستثمار الرخيص ومغالطة الرأي العام عبر إدراج اسم الحركة في هذه القضية.