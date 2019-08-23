توزر: تغليف مليون و400 ألف عرجون بشباك الناموسية لحماية المنتوج من دودة التمر

Vendredi 23 Août 2019



تم في واحات ولاية توزر تغليف نحو مليون و400 ألف عرجون بشباك الناموسية لحمايتها من دودة التمر وذلك الى حدود منتصف الشهر الجاري بينما تم التفويت في حوالي مليونين و130 ألف ناموسية لفائدة الفلاحين والمصدرين والمجامع الفلاحية ليصل عدد العراجين المعلفة مع نهاية الشهر وفق عماد الزغدادي رئيس دائرة الانتاج النباتي بالنيابة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.وبين المصدر في تصريح لوات أن الاستعداد لتحسين جودة التمور انطلق مبكرا من خلال تنظيم أيام تحسيسية لمختلف المتدخلين في القطاع موضحا أن عمليات التغليف انطلقت في الأيام العشر الأخيرة من شهر جويلية وتتوقف نهاية أوت الجاري.وأضاف أنه إلى جانب الحماية من دودة التمر تم توفير 19 طنا من اغشية البلاستيك المستعملة لنغليف العراجين بهدف حمايتها من أمطار الخربف وقد تم في هذا الإطار تغليف 20 ألف عرجون بهذه المادة ملاحظا أن أغلب عمليات التغليف يتولى القيام بها المصدرون عوضا عن المنتجين.واشار كذلك إلى رصد إصابات عديدة بمرض بوفروة في عدة واحات وهو ما استدعى توفير 1880 كلغ من مادة البخارة القابلة للذوبان والمستعملة كعلاج لهذا المرض عن طريق مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووضعها على ذمة الفلاح مع امكانية توفير كميات إضافية في الأيام القليلة القادمة.يشار إلى أن الواحات المنتجة في الجهة تبلغ مساحتها 8574 هك منها نحو ألف هك من التوسعات ويبلغ عدد النخيل المنتج مليونا و400 ألف أصل نخيل من جملة مليوني نخلة.