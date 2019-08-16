النهضة تدعو كل مناضلي الحركة وانصارها الى دعم ترشح الأستاذ عبد الفتاح مورو والالتفاف حوله

Vendredi 16 Août 2019



باب نات

- دعت الجمعة 16 أوت، حركة النهضة كل مناضلي الحركة وانصارها الى دعم ترشح الأستاذ عبد الفتاح مورو والالتفاف حوله باعتباره قرارا صادرا عن المؤسسات الرسمية للحركة.وعبّرت النهضة في يان المكتب التنفيذي للحركة, عن اعتزازها بالإجماع الواسع الذي حظي به قرار ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة للمنافسة على منصب رئاسة الجمهوريّة.واعتبرت أن الصدى الكبير والايجابي الذي لقيه هذا الترشيح على المستوى الحزبي والوطني نتيجة لما يحظى به الأستاذ عبد الفتاح مورو من تقدير واحترام في مختلف الأوساط الاجتماعية ولما يتميز به من خصال تستجيب لمتطلبات رجل الدولة.