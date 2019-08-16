Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

النهضة تدعو كل مناضلي الحركة وانصارها الى دعم ترشح الأستاذ عبد الفتاح مورو والالتفاف حوله

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - دعت الجمعة 16 أوت، حركة النهضة كل مناضلي الحركة وانصارها الى دعم ترشح الأستاذ عبد الفتاح مورو والالتفاف حوله باعتباره قرارا صادرا عن المؤسسات الرسمية للحركة.

وعبّرت النهضة في يان المكتب التنفيذي للحركة, عن اعتزازها بالإجماع الواسع الذي حظي به قرار ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة للمنافسة على منصب رئاسة الجمهوريّة.


واعتبرت أن الصدى الكبير والايجابي الذي لقيه هذا الترشيح على المستوى الحزبي والوطني نتيجة لما يحظى به الأستاذ عبد الفتاح مورو من تقدير واحترام في مختلف الأوساط الاجتماعية ولما يتميز به من خصال تستجيب لمتطلبات رجل الدولة.

  
  
     
  
rtt-67a44a7b0362c70ad117973c22a74e11-2019-08-16 10:37:25






0 de 0 commentaires pour l'article 187474



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 16 أوت 2019 | 15 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:12 16:09 12:31 05:37 04:01
31°
 32° % 43 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
32°-2234°-2236°-2437°-2337°-24
  • Avoirs en devises
    17178,3

  • (15 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19465 DT        1$ =2,85782 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 août)   585,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565952864|187474 2484|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires