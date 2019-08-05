قناة الغد لإماراتية: نداء تونس اتفق مع إتحاد الشغل حول ترشيح الزبيدي للرئاسية

Lundi 05 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في خبر عاجل نشرته قناة الغد على موقعها الالكتروني ، فإنه بحسب قيادي في إتحاد الشغل فإن هناك اتفاق بين المنظمة الشغيلة و حركة نداء تونس على ترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للإنتخابات الرئاسية
وقال القيادي، الذي رفض نشر اسمه، في تصريح لـ«الغد» إن الاتفاق على الزبيدي جاء خلال اجتماع ضم كلا من حافظ السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي القائد، الممثل القانوني لحركة نداء تونس، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وتبادل فيه الطرفان موقفهما من الانتخابات الرئاسية..
وقال القيادي، الذي رفض نشر اسمه، في تصريح لـ«الغد» إن الاتفاق على الزبيدي جاء خلال اجتماع ضم كلا من حافظ السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي القائد، الممثل القانوني لحركة نداء تونس، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وتبادل فيه الطرفان موقفهما من الانتخابات الرئاسية..
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Par:mandhouj (France )
Sur: 21 مترشحا للانتخابات الرئاسية مع انتهاء اليوم الرابع من آجال تقديم الترشحات