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الصحبي بن فرج : يرحم خليل ... ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاهم

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - علّق النائب بمجلس الشعب الصحبي بن فرج الجمعة 2 أوت على تقديم صاحب قناة نسمة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية.

وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "يتقدم الدكتور المناضل النظيف العظيم، الجهبذ، الحنين ، عدو النهضة وصديق عبد الحكيم وشفيق واثق الخطوة يمشي نحو قصر قرطاج"، مضيفا " يتقدم نبيل وهو يحمل شعار يرحم خليل، ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاهم".


وتابع الصحبي بن فرج " أعترف أنني أخطأت واعتذر لكم ، الاقصاء ماهوش باهي، التحيل أفضل".

وفي ما يلي تدوينة الصحبي بن فرج :
" محسن مرزوق؟ المزروب؟،
المهدي جمعة؟ متاع طوطال؟،
يوسف الشاهد؟ الفاشل والغدّار؟
منذر الزنايدي؟ التجمعي؟ ،
عبد الكريم الزبيدي؟ متاع رشيد عمار؟،
مصطفى بن جعفر؟ الحوات؟،
احمد نجيب الشابي؟ نجيب الله؟
محمد عبو؟ الخوانجي؟
حمة الهمامي؟ متاع راضية؟
....... وكل واحد يطلع الا وياخو برجو
...... وفي هذه الأثناء، يتقدم الدكتور المناضل النظيف العظيم، الجهبذ، الحنين ، عدو النهضة وصديق عبد الحكيم وشفيق واثق الخطوة يمشي نحو قصر قرطاج
وهو يردد في سره: يرحم خليل، ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاه
أعترف أنني أخطأت واعتذر لكم ، الاقصاء ماهوش باهي، التحيل أفضل"

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186806

Mandhouj  (France)  |Vendredi 02 Août 2019 à 12h 54m |           
كل بلاد و ارطالها، و كل واحد و برجو ! و الحقيقة السياسة شيء آخر، و أنت سي الصحبي تعرف هذا خير مني !
#تونس_الحبيبة



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