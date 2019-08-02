الصحبي بن فرج : يرحم خليل ... ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاهم

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - علّق النائب بمجلس الشعب الصحبي بن فرج الجمعة 2 أوت على تقديم صاحب قناة نسمة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية.
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "يتقدم الدكتور المناضل النظيف العظيم، الجهبذ، الحنين ، عدو النهضة وصديق عبد الحكيم وشفيق واثق الخطوة يمشي نحو قصر قرطاج"، مضيفا " يتقدم نبيل وهو يحمل شعار يرحم خليل، ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاهم".
وتابع الصحبي بن فرج " أعترف أنني أخطأت واعتذر لكم ، الاقصاء ماهوش باهي، التحيل أفضل".
وفي ما يلي تدوينة الصحبي بن فرج :
" محسن مرزوق؟ المزروب؟،
المهدي جمعة؟ متاع طوطال؟،
يوسف الشاهد؟ الفاشل والغدّار؟
منذر الزنايدي؟ التجمعي؟ ،
عبد الكريم الزبيدي؟ متاع رشيد عمار؟،
مصطفى بن جعفر؟ الحوات؟،
احمد نجيب الشابي؟ نجيب الله؟
محمد عبو؟ الخوانجي؟
حمة الهمامي؟ متاع راضية؟
....... وكل واحد يطلع الا وياخو برجو
...... وفي هذه الأثناء، يتقدم الدكتور المناضل النظيف العظيم، الجهبذ، الحنين ، عدو النهضة وصديق عبد الحكيم وشفيق واثق الخطوة يمشي نحو قصر قرطاج
وهو يردد في سره: يرحم خليل، ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاه
أعترف أنني أخطأت واعتذر لكم ، الاقصاء ماهوش باهي، التحيل أفضل"
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "يتقدم الدكتور المناضل النظيف العظيم، الجهبذ، الحنين ، عدو النهضة وصديق عبد الحكيم وشفيق واثق الخطوة يمشي نحو قصر قرطاج"، مضيفا " يتقدم نبيل وهو يحمل شعار يرحم خليل، ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاهم".
وتابع الصحبي بن فرج " أعترف أنني أخطأت واعتذر لكم ، الاقصاء ماهوش باهي، التحيل أفضل".
وفي ما يلي تدوينة الصحبي بن فرج :
" محسن مرزوق؟ المزروب؟،
المهدي جمعة؟ متاع طوطال؟،
يوسف الشاهد؟ الفاشل والغدّار؟
منذر الزنايدي؟ التجمعي؟ ،
عبد الكريم الزبيدي؟ متاع رشيد عمار؟،
مصطفى بن جعفر؟ الحوات؟،
احمد نجيب الشابي؟ نجيب الله؟
محمد عبو؟ الخوانجي؟
حمة الهمامي؟ متاع راضية؟
....... وكل واحد يطلع الا وياخو برجو
...... وفي هذه الأثناء، يتقدم الدكتور المناضل النظيف العظيم، الجهبذ، الحنين ، عدو النهضة وصديق عبد الحكيم وشفيق واثق الخطوة يمشي نحو قصر قرطاج
وهو يردد في سره: يرحم خليل، ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاه
أعترف أنني أخطأت واعتذر لكم ، الاقصاء ماهوش باهي، التحيل أفضل"
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Par:karimyousef (France )
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