ناجي جلول: قرّرت الترشّح للرئاسة بعد استشارة زوجتي وبناتي

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 30 جويلية، وزير التربية الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية ناجي جلّول أنه قرّر الترشّح للانتخابات الرئاسية المبكّرة التي سيتم تنظيمها منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وقال جلول في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع الفايسبوك إنه قرّر الترشح بعد استشارة زوجته وبناته وأصدقائه.
تجدر الاشارة إلى أن بعض المصادر الاعلامية أفادت أن جلّول شرع في اجراء مشاورات مع عدد من أعضاء مجلس النواب لجمع التزكيات لترشّحه.
وقال جلول في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع الفايسبوك إنه قرّر الترشح بعد استشارة زوجته وبناته وأصدقائه.
تجدر الاشارة إلى أن بعض المصادر الاعلامية أفادت أن جلّول شرع في اجراء مشاورات مع عدد من أعضاء مجلس النواب لجمع التزكيات لترشّحه.
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Par:Sly ( )
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