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ناجي جلول: قرّرت الترشّح للرئاسة بعد استشارة زوجتي وبناتي

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 30 جويلية، وزير التربية الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية ناجي جلّول أنه قرّر الترشّح للانتخابات الرئاسية المبكّرة التي سيتم تنظيمها منتصف شهر سبتمبر المقبل.





وقال جلول في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع الفايسبوك إنه قرّر الترشح بعد استشارة زوجته وبناته وأصدقائه.

تجدر الاشارة إلى أن بعض المصادر الاعلامية أفادت أن جلّول شرع في اجراء مشاورات مع عدد من أعضاء مجلس النواب لجمع التزكيات لترشّحه.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186657

Sly  ()  |Mardi 30 Juillet 2019 à 23h 01m |           
شاور مرته وبناته باش يترشح!! السيد يعتبر الترشح للرئاسة كي بيت الصالة

Mandhouj  (France)  |Mardi 30 Juillet 2019 à 22h 17m |           
أنت بلباز .. أسكت أحسن.



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