صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة الشيحي احتجاجا على ''العبارات الخادشة'' و''الايحاءات الجنسية الهابطة''

Samedi 20 Juillet 2019



باب نات

- شهد ليلة الجمعة 19 جويلية، مسرح سيدي منصور بصفاقس انسحابا للجمهور احتجاجا على نص مسرحية "ولد شكون" للممثلة جميلة الشيحي.وعبّر المنسحبون عن استيائهم الكبير لما اعتبروه استفزازا أخلاقيا من خلال عبارات خادشة للحياء وايحاءات جنسية مبتذلة وهابطة حسب تقديرهم.وحاول بعض المناصرين لجميلة الشيحي تبرير انسحاب الجمهور بالتأكيد على أن الانسحاب أمر عادي يمكن أن يحصل مع أي عمل فني.كما أكّدوا أن المسرحية تتضمن انتقادا للوضع العام في البلاد وللطبقة السياسية بأسلوب ساخر وجريء ومباشر في استعمال الكلمات والتعبيرات الجسمانية.