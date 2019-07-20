Radio Babnet Tunisie On Air: Malouf - Dhil.  

صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة الشيحي احتجاجا على ''العبارات الخادشة'' و''الايحاءات الجنسية الهابطة''

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
باب نات - شهد ليلة الجمعة 19 جويلية، مسرح سيدي منصور بصفاقس انسحابا للجمهور احتجاجا على نص مسرحية "ولد شكون" للممثلة جميلة الشيحي.
وعبّر المنسحبون عن استيائهم الكبير لما اعتبروه استفزازا أخلاقيا من خلال عبارات خادشة للحياء وايحاءات جنسية مبتذلة وهابطة حسب تقديرهم.



وحاول بعض المناصرين لجميلة الشيحي تبرير انسحاب الجمهور بالتأكيد على أن الانسحاب أمر عادي يمكن أن يحصل مع أي عمل فني.
كما أكّدوا أن المسرحية تتضمن انتقادا للوضع العام في البلاد وللطبقة السياسية بأسلوب ساخر وجريء ومباشر في استعمال الكلمات والتعبيرات الجسمانية.



  
  
     
  
rtt-e5dca6a55c0c8d7087929ec29a50b73e-2019-07-20 10:31:45






0 de 0 commentaires pour l'article 186070



En continu

السبت 20 جويلية 2019 | 17 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:38 16:16 12:33 05:15 03:29
31°
 35° % 45 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
35°-2536°-2434°-2435°-2437°-25
  • Avoirs en devises
    15937,6

  • (19 juill)
  • Jours d'importation
    89
  •              1 € = 3,22640 DT        1$ =2,87050 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juill)   937,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563616946|186070 4383|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires