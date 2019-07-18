ميقالو يتخلّى عن سامي الفهري وينسحب من الحوار ليلتحق ببوبكر بن عكاشة في قناة التاسعة

Jeudi 18 Juillet 2019



باب نات

- أعلنت الخميس 18 جويلية، قناة التاسعة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن إنضمام الكوميدي وسيم الحريصي المعروف بميغالو" إلى فريق القناة.وجاء انتقال ميقالو إلى التاسعة بعد الجدل الواسع الذي أثاره اثر تسريبه لرسالة تلقّاها من الاعلامي بقناة التاسعة، بوبكر بن عكاشة تفيد بأن المنتج والمنشط سامي الفهري سيكون مصيره السجن في أكتوبر القادم لمدّة 5 سنوات.