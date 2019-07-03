زياد الهاني: قطع الطريق امام سناء بن عاشور لترؤس المحكمة الدستورية وصمة عار للنهضة

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان " قطع الطريق امام سناء بن عاشور لترؤس المحكمة الدستورية وصمة عار للنهضة مشيرا بانه امر مخجل تماما.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " قطع الطريق أمام الأستاذة سناء بن عاشور للحصول على مقعد طبيعي بالنسبة لها في المحكمة الدستورية وهي أهل له، سيظل وصمة عار في سجل كل من شارك فيه.
وتصريح القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بأن الأستاذة سناء بن عاشور: "غير ديمقراطية ومتعصبة ومدافعة عن أفكار الحداثة المشوهة"، مخجل ومرفوض جملة وتفصيلا.
عرفت الأستاذة سناء بن عاشور طالبا عندها في الدراسات العليا المتخصصة في القانون العقاري بكلية العلوم القانونية بأريانة، وهي التي أشرفت على رسالة بحثي حول كاتدرائية قرطاج. وأعجبت بها أيما إعجاب، مكبرا فيها نضاليتها وتواضعها وانفتاحها وغزارة علمها، وهي سلسلة بيت علم ونضال.
من حق السيد عبد الحميد الجلاصي وحركته أن تكون لهم أفكارهم المحافظة، لكن ليس من حقهم أن ينكروا على غيرهم أفكارهم التقدمية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويصفوها بـ"الحداثة المشوهة"!!
التعصب الحقيقي والمواقف المشوهة والمنحرفة، هي تلك التي حرمت البلاد من خدمات شخصية وطنية ديمقراطية مناضلة وكفاءة علمية لا يشق لها غبار.."
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " قطع الطريق أمام الأستاذة سناء بن عاشور للحصول على مقعد طبيعي بالنسبة لها في المحكمة الدستورية وهي أهل له، سيظل وصمة عار في سجل كل من شارك فيه.
وتصريح القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بأن الأستاذة سناء بن عاشور: "غير ديمقراطية ومتعصبة ومدافعة عن أفكار الحداثة المشوهة"، مخجل ومرفوض جملة وتفصيلا.
عرفت الأستاذة سناء بن عاشور طالبا عندها في الدراسات العليا المتخصصة في القانون العقاري بكلية العلوم القانونية بأريانة، وهي التي أشرفت على رسالة بحثي حول كاتدرائية قرطاج. وأعجبت بها أيما إعجاب، مكبرا فيها نضاليتها وتواضعها وانفتاحها وغزارة علمها، وهي سلسلة بيت علم ونضال.
من حق السيد عبد الحميد الجلاصي وحركته أن تكون لهم أفكارهم المحافظة، لكن ليس من حقهم أن ينكروا على غيرهم أفكارهم التقدمية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويصفوها بـ"الحداثة المشوهة"!!
التعصب الحقيقي والمواقف المشوهة والمنحرفة، هي تلك التي حرمت البلاد من خدمات شخصية وطنية ديمقراطية مناضلة وكفاءة علمية لا يشق لها غبار.."
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Par:elwatane ( )
Sur: زياد الهاني: قطع الطريق امام سناء بن عاشور لترؤس المحكمة الدستورية وصمة عار للنهضة