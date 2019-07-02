Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Zzzine Hada  

اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قناة الحوار التونسي بالقوة العامة

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - اكدت الممثلة نجزى ميلاد انها تعرضت للاهانة من قبل القائمين على قناة الحوار التونسي وذلك بعد ان طالبت بحقوقها المادية بعد ان شاركت في التمثيل في احد الاعمال التي عرضت بالقناة شهر رمضان
واكدت الممثلة في تديونة بصفحتها الرسمبة على الفايسبوك انها تعرضت للطرد من قبل القائمن على القناة.

وكتبت الممثلة التدوينة التالية:

" هلا الناس الي يهمها امر الفنان في هالبلاد مهما كان اختصاصو انا لثاني مره نتعرض للإهانه خاطر خدمت خدمه في رمضان مع الحوار التونسي وطلبوني في الليل بعد شقان الفطر في ليله من ليالي سيدي رمضان باش نجسد دور ومدة التصوير يوم واحد والخلاص بعد رمضان اختلفنا في الثمن ومبعد وقع الاتفاق بعد ما رجعو لخالد الصديق والفاضل بن عمار الي انا عمري ما شفتهم مني ليهم وجاو من غدوه هزوني باش نصور لا نص لا كنترا وصلت لمكان التصوير ما لقيتش سامي الي المفروض هو المخرج ولقيت شخص آخر برفت حفظت النص ومكيجت ومع السته غير اربعه التكنيسيانات قالو ماعادش بكري على شقان الفطر وحكاو مع النتاج وقتها كلمت السكريبت ودالي كمون وشهاب على انو يتسجل ستاند آب وفعلا صار وقالولي بالحرف الواحد نهارين ورجعت من غدوه وصورت وستنيت يكلموني عالكنترا وعالخلاص لا حياة لمن تنادي وسمعت صدفة انو الناس خلصت فاتصلت بخالد الصديق هاتفيا وجاوبني بعد ما كتبتلو مساج نطلب فيه كيفاش ووين بش نخلص قالي بعد اسبوعين زدت ستنيت واتصلت بيه لا يجيب وقتها دخلت للفيسبوك متاعو وجاوبني وعطاني رقم رجاء نططططططلب ما تجاوبش طلبتها من فيكس هزت واتفقنا انو اليوم الاثنين تكلمني وكالعاده طلبتها كي بطات عليا وما جاوبتس كلمت خالد الصديق قالي امشي لعبد الناصر في آيت برود مشيت وما راعني انو طلفحوني في المشرب الي غادي سخانه اربعين ستنيت مع زملاء اخرين سوايع ومبعد ناداولي وفاجؤوني انو باش يخلصوني نهار ونص لانو آيت برود الستاند آب تعطيه النص نهار فاعترضت وعينك ما ترا الا النور الكنتابلي هدظني انو ما عندؤش كنترا عبدالناصر ولا يعطي فيا في دروس في الاحتراف ووحده من العاملات غادي قاتلي اش تحساب روحك جوليا روبرتس تي هو فتحي هداوي قبل النهار ونص قلتلها فتحي حر اما راهو عمري في حياتي ما شفت هكا وزاد جاني شخص آخر ما نعرفوش هددني بالضرب كان نخرج خارج مكتب عبد الناصر ونعتني بالحارزه واني قعره وكي شديت الصحيح جابولي الشرطه واىعون قالي راك تعطل في سير العمل مع انو وقتها فتنا الثالثه ظهرا والتوقيت الصيفي ان تهى ويحبو يروحو وكي اعترضت اني نخرج مع العون قالي نجيبلك القوه العامه تخرجك قتلو عملوهالي قبل وكلفتني اضراب جوع قالي تعمل اضراب والا يدك بالحرف وجاو لكل حاسو فيا وكل واحد اش يقلي وفجأة دخلت سنيه الدهماني وخرجتهم لكل وقعدنا راس راس وعاودت خرفت لحكايه هاذي الكل وقاتلي ثقي بي وانا غدوه نكلمك وتجي تهز شاكك وقلتلها حرفيا انا ساثق بك خاطرك مرا وهاني نستنى والي يستنى خير ملي يتمنى يبدو انو هالقناة تعودت تستغل وتهين وتستهزأ بالفنانين وخساره حد ما يتكلم اما انا وكرامتي وعزة نفسي لن اغفر وهذا لكل يحصل في غياب قانون الفنان واستقالة وزير الثقافه من الإهتمام بهذه الأمور وضعف نقابتنا اما انا لك بالمرصاد يا سامي يا فهري على فكره كتبتلو مساج وانا غادي وفسرتلو وبالطبيعه طفاني او بالأحرى حقرني وكذلك سيدي الوزير الذي اجل موعد لقائي به الى أجل غير مسمى متفاديا اياي قانون الفنان سيدي
الوزير بات ضروري النجده وضع الفنان الى تحت
الممثله نجوى ميلاد ورقم بطاقة احترافي 621 وخذيتها بعرق جبيني وبجاشي ومش ساكته تفكرو مليييييح مش باش نعديها "

  
  
     
  
rtt-3a32c1438d8130751dc5f25179119dbe-2019-07-02 09:13:10






0 de 0 commentaires pour l'article 185002



Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 02 جويلية 2019 | 28 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:03 03:08
29°
 38° % 39 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
38°-2639°-2840°-2837°-2541°-27
  • Avoirs en devises
    13024,9

  • (1 juill)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27301 DT        1$ =2,87443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juill)   233,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562058620|185002 11967|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires