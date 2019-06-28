بوبكر عكاشة: الفهري هاجم الشاهد لانه رفض تمكينه من صلح مع وزارة أملاك الدولة

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- كشف الاعلامي بوبكر بن عكاشة في حوار ببرنامج " عبدلي شو" على قناة التاسعة ان مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري يهاجم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لانه رفض تمكينه من صلح مع وزارة أملاك الدولة.واضاف بوبكر عكاشة " السبسي كان في نظر سامي الفهري افضل رئيس في تونس عندما قرر تفعيل قانون المصالحة الوطنية لان سامي الفهري سيتمتع به.وتابع عكاشة " بعد ان تم اقرار القانون تحول الباجي في نظر الحوار التونسي الى اسوا رئيس واليوم الشاهد اسوا رئيس حكومة في نظر الفهري وان نبيل القروي تحول الحصان الرابح.