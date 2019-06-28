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بوبكر عكاشة: الفهري هاجم الشاهد لانه رفض تمكينه من صلح مع وزارة أملاك الدولة

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - كشف الاعلامي بوبكر بن عكاشة في حوار ببرنامج " عبدلي شو" على قناة التاسعة ان مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري يهاجم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لانه رفض تمكينه من صلح مع وزارة أملاك الدولة.

واضاف بوبكر عكاشة " السبسي كان في نظر سامي الفهري افضل رئيس في تونس عندما قرر تفعيل قانون المصالحة الوطنية لان سامي الفهري سيتمتع به.


وتابع عكاشة " بعد ان تم اقرار القانون تحول الباجي في نظر الحوار التونسي الى اسوا رئيس واليوم الشاهد اسوا رئيس حكومة في نظر الفهري وان نبيل القروي تحول الحصان الرابح.

  
  
     
  
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Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
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Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
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Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
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Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
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Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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