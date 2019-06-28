بوبكر عكاشة: الفهري هاجم الشاهد لانه رفض تمكينه من صلح مع وزارة أملاك الدولة

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - كشف الاعلامي بوبكر بن عكاشة في حوار ببرنامج " عبدلي شو" على قناة التاسعة ان مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري يهاجم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لانه رفض تمكينه من صلح مع وزارة أملاك الدولة.
واضاف بوبكر عكاشة " السبسي كان في نظر سامي الفهري افضل رئيس في تونس عندما قرر تفعيل قانون المصالحة الوطنية لان سامي الفهري سيتمتع به.
وتابع عكاشة " بعد ان تم اقرار القانون تحول الباجي في نظر الحوار التونسي الى اسوا رئيس واليوم الشاهد اسوا رئيس حكومة في نظر الفهري وان نبيل القروي تحول الحصان الرابح.
واضاف بوبكر عكاشة " السبسي كان في نظر سامي الفهري افضل رئيس في تونس عندما قرر تفعيل قانون المصالحة الوطنية لان سامي الفهري سيتمتع به.
وتابع عكاشة " بعد ان تم اقرار القانون تحول الباجي في نظر الحوار التونسي الى اسوا رئيس واليوم الشاهد اسوا رئيس حكومة في نظر الفهري وان نبيل القروي تحول الحصان الرابح.
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Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: بوغلاب: سيتواصل تفريخ الارهابيين ما دام مزال فينا شكون يغزر للجنة على أنه بش يلقى فيها الغلمان والجواري