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على القناة الوطنية : جوهر بن مبارك يتهم الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية في تونس

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "في تونس" الذي يبث مباشرة على القناة الوطنية بصفة إستثنائية بعد العمليتين الإرهابيتين التي عرفتهما العاصمة التونسية اليوم ،قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك بأن قوى إقليمية تتربص بتونس و تجربتها الديمقراطية متهما دولة الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية .

و أضاف مبارك بأن هذه القوى الإقليمية إستغلت الحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية (منذ الوعكة الصحية الاولى ) لتغذية الفوضى عبر عمليات إرهابية...



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 184730

Mandhouj  (France)  |Jeudi 27 Juin 2019 à 15h 46m |           
"على القناة الوطنية : جوهر بن مبارك يتهم الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية في تونس ".

الشعب سيكون بالمرصاد لكل فوضى .. ثم معروف للجميع دور الامارات في الارهاب و الفوضى في الدول العربية .. هذا الكيان لعيال زايد المشؤومين ، هم الثورة المضادة و من يمولون و يصنعون الارهاب .. لكن أكيد سيدفعون الثمن .. أيضا هاكلوحيد بن السلمان ، لا يلزمش ننساووه .. مجرم حرب و صانع إرهاب .

الشعب التونسي شعب واعي .. و في لحظة يكون في الشارع لمواجهة الارهاب و الفوضى ..

بن علي هرب

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 27 Juin 2019 à 15h 41m |           
الذي لم افهمه، ان لماذا لم تتدخل السلطات المعنية التونسية بالايمارات والطلب منهم ان يكفوا ايديهم عن تونس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتونس تمتلك العديد من الادلة لهذه الممارسات

Karimyousef  (France)  |Jeudi 27 Juin 2019 à 15h 22m |           
On ne peut exclure que les commanditaires de ce double attentat étaient bien informés de l'état de santé du président.trop de coïncidence qui posent question

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 27 Juin 2019 à 15h 15m |           
أغلبية التونسيين يعرفون و متيقنين مما تقول لكن السياسيين المرتزقة الخونة💰👁👎🏿 والطماعة والبيوعة ينكرون ذلك....هل لكم الجرءة لفضحهم وذكرهم بالاسم 👹



Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi
    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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