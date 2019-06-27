"على القناة الوطنية : جوهر بن مبارك يتهم الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية في تونس ".

Jeudi 27 Juin 2019



باب نات

خلال حضوره في برنامج "في تونس" الذي يبث مباشرة على القناة الوطنية بصفة إستثنائية بعد العمليتين الإرهابيتين التي عرفتهما العاصمة التونسية اليوم ،قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك بأن قوى إقليمية تتربص بتونس و تجربتها الديمقراطية متهما دولة الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية .و أضاف مبارك بأن هذه القوى الإقليمية إستغلت الحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية (منذ الوعكة الصحية الاولى ) لتغذية الفوضى عبر عمليات إرهابية...