سامي الفهري يهدد بكشف المستور ويقول ''قد نشعر في الزنزانة بحرية أكبر من الحرية الموجودة خلف مقود سيارة فارهة''

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - هدد صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري بكشف المستور حسب تعبيره دون أن يوضح وذلك في سلسلة تدوينات نشرها على صفحته بالأنستغرام .
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وقال سامي الفهري أن حملة ممنهجة تستهدفه متسائلا " لماذا الأن وبالتحديد مع اقتراب موعد الانتخابات".
واضاف سامي الفهري " قد نشعر في الزنزانة بحرية أكبر من الحرية الموجودة خلف مقود سيارة فارهة".
اقرأ أيضا: نقابة التلفزة الوطنية: محامي سامي الفهري يغالط الرأي العام
وقال سامي الفهري أن حملة ممنهجة تستهدفه متسائلا " لماذا الأن وبالتحديد مع اقتراب موعد الانتخابات".
واضاف سامي الفهري " قد نشعر في الزنزانة بحرية أكبر من الحرية الموجودة خلف مقود سيارة فارهة".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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