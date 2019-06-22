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الدايمي : التبوريب النقابي يتواصل، أبرز الفائزين في انتخابات جامعة النقل باتحاد الشغل متورّط في قضية تحيّل

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
باب نات - جدّد الجمعة 21 جوان، النائب عماد الدايمي، انتقاده لاستشراء "التبوريب النقابي" الذي يدمّر صورة الاتحاد العام التونسي للشغل حسب تعبيره.
وأشار الدايمي في تدوينة على الفايسبوك إلى أن بعض الذين يتقدّمون للمسؤوليات صلب هياكل اتحاد الشغل انما يبحث عن الحماية والحصانة من التتبعات في قضايا فساد وصفها بالمؤكّدة.
وتحدث في هذا السياق عن انتخابات الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل وكشف أن أحد أبرز الفائزين في هذه الانتخابات متورّط في قضية تحيل ولا يزال يخضع للتحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأكّد الدايمي أنه سبق أن أعلم الأمين العام للمنظمة الشغيلة بقضية النقابي المقصود وعلّق مستنكرا "الجميع يعرف أنه يريد حماية نفسه بالمسؤولية على حساب صورة المنظمة ولكن الجميع انخرط في اللعبة".

وتساءل الدايمي مستنكرا " هل مكتوب على الاتحاد أن يظل محكوما في بعض هياكله من أقلية من المفسدين على حساب الأغلبية الشريفة .. وأن تبقى شرعيته في تدهور وتآكل بسبب فاسدين متنفعين مثل مختار الحيلي المحكوم بعشر سنوات سجن نافذة والذين شتّلهم في جامعة النقل".

  
  
     
  
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