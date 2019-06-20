Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Aheb-Eishat-Alhoria  

سبر آراء امرود... القروي يحافظ على صدارة نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - احتل صاحب قناة نسمة ومدير جمعية خليل تونس، نبيل القروي الصدارة في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب سبر آراء جديد لامرود كونسلتينغ.

وحسب نتائج سبر الآراء الذي نُشر الاربعاء 19 جوان، فإن القروي يتصدّر نوايا التصويت للرئاسية ب26.5 بالمائة متقدّما بفارق عريض على المرشح للرئاسة قيس سعيد الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة 15.2 بالمائة.


كما احتل نبيل القروي المرتبة الأولى في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بحزب لم يعلن بعد عن تأسيسه ب22.9 بالمائة ليتقدّم على النهضة التي جاءت في المرتبة الثانية ب6.9 بالمائة فقط من نوايا التصويت.



يذكر أن هذا سبر الأراء الأول بعد تمرير التنقيحات على القانون الانتخابي والتي وضعت شروطا جديدة للترشّح للرئاسة تمنع القروي من الترشّح.
تجدر الاشارة إلى أن القروي أعلن بعد تمرير التنقيحات أنه لن يسحب ترشّحه للرئاسة وسيتقدّم بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

  
  
     
  
rtt-0f729462769cd2f211b812229be97646-2019-06-20 08:57:04






0 de 0 commentaires pour l'article 184258



En continu

الخميس 20 جوان 2019 | 16 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:28 04:59 03:03
27°
 39° % 39 :الرطــوبة
تونــس 26°
1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
39°-2643°-2833°-2439°-2534°-23
  • Avoirs en devises
    13727,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,33025 DT        1$ =2,96613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   161,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561019322|184258 2440|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires