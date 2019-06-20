سبر آراء امرود... القروي يحافظ على صدارة نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- احتل صاحب قناة نسمة ومدير جمعية خليل تونس، نبيل القروي الصدارة في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب سبر آراء جديد لامرود كونسلتينغ.وحسب نتائج سبر الآراء الذي نُشر الاربعاء 19 جوان، فإن القروي يتصدّر نوايا التصويت للرئاسية ب26.5 بالمائة متقدّما بفارق عريض على المرشح للرئاسة قيس سعيد الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة 15.2 بالمائة.كما احتل نبيل القروي المرتبة الأولى في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بحزب لم يعلن بعد عن تأسيسه ب22.9 بالمائة ليتقدّم على النهضة التي جاءت في المرتبة الثانية ب6.9 بالمائة فقط من نوايا التصويت.يذكر أن هذا سبر الأراء الأول بعد تمرير التنقيحات على القانون الانتخابي والتي وضعت شروطا جديدة للترشّح للرئاسة تمنع القروي من الترشّح.تجدر الاشارة إلى أن القروي أعلن بعد تمرير التنقيحات أنه لن يسحب ترشّحه للرئاسة وسيتقدّم بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.