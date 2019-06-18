لزهر العكرمي يكشف: ضغوط كبيرة من فرنسا وايطاليا ورصد 51 مليار لعدم تنقيح القانون الانتخابي

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- كشف الناشط السياسي لزهر العكرمي الثلاثاء 18 جوان وجود ضغوط كبيرة من فرنسا وايطاليا وبروكسل لعدم تمرير تعديل القانون الانتخابي.وقال لزهر العكرمي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك" تّم رصد 51 مليار للتأثير على الانتخابات التونسية واجهاض العملية الديمقراطية في تونس".وخص لزهر العكرمي بالذكر جمعية " عيش تونسي" لصاحبتها ألفة التراس التي تستعد للترشح للانتخابات الرئاسية.وتابع لزهر العكرمي " هناك أموال ضخمة تّم رصدها للتأثير على نتائج الانتخابات القادمة".