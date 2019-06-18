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مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تلاوة الفاتحة ترحما على مرسي وتدعو إلى تصنيف النهضة حركة ارهابية

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
باب نات - دعا الثلاثاء 18 جوان رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري في مداخلته خلال الجلسة العامة بمجلس النواب إلى تلاوة الفاتحة على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
ومباشرة بعد دعوة البحيري تدخّلت النائبة فاطمة المسدّي وعبّرت عن رفضها القاطع لمقترح البحيري وصرخت قائلة "لا لأخونة البرلمان التونسي ولا للترحم على زعيم الاخوان المسلمين واذا النهضة ترتبط بالاخوان ادعو إلى تصنيفها حركة ارهابية".
وبعد هيجان النائبة فاطمة المسدي غادرت الأخيرة الجلسة وكذلك فعلت النائبة عن حزب أفاق تونس ريم محجوب حتى لا تترحم على روح الفقيد محمد مرسي...


واثر قراءة الفاتحة شرع نواب مجلس نواب الشعب، في مناقشة مشروع قانون اساسي يتعلق بإتفاقية حول تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مادة الضرائب على الدخل بين تونس وسنغافورة بحضور وزير المالية رضا شلغوم.

والاثنين، أعلن التلفزيون المصري عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي (السجين منذ الإطاحة به من الرئاسة عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته.

وفي وقت سابق اليوم، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03: 00 تغ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184148

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 18 Juin 2019 à 13h 06m |           
.... تاجلت المحاكمة عند قاضي السماء هناك لا قضاة للسيسي و لا فاطمة المسدس 👹⚖👹 فقط بل قاضي عادل يعلم الحق من الباطل .. الله اكبر على كل ظالم ان لله وان اليه لراجعون
#شهيد_باذن_الله



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