الصحبي بن فرج لهيثم المكي ... فتقتنا من بعضنا اما برجولية نحترمك وقناة نسمة ما تعديتش فيها

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - قال النائب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك انه يحترم تصريح الاعلامي هيثم المكي الذي انتقد السياسيين وحملهم مسؤولية صعود مدير قناة نسمة نبيل القروي".
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك موجها كلامه لهيثم المكي " رغم إنّو موقفك ضد القانون، ورغم انك فتّقتنا من بَعضُنَا في مداخلاتك اما برجولية ما نجّم كان نحترمك ونقدرك ونرفعلك القبّعة
ونحب نعمل اضافة: تقريبا كنتُ من السياسيين القلائل وربما الوحيد الذي قاطعت نسمة ولَم أظهر فيها أبدا بصفة إراديا ورفضت عشرات الدعوات للخروج فيها وفريق نسمة يعرفو أني موقفي واضح ؛ هذه قناة لا تشرفني أني نخرج فيها
اغلب من استقال من النداء مع محسن مرزوق لهم نفس الموقف من القناة ومن نسمة ، وتواصل هذا مع اغلب من خرج مع يوسف الشاهد سواء من النواب أو السياسيين أو الوزراء، لا آتذكر أي تطبيع بيننا وبي نسمة و نبيل القروي ، وتقريبا نحن القوة السياسية الوحيدة التي أخذت موقف وأضح من نبيل ونسمة، قولا وفعلا وموش من توة ولكن منذ أشهر وسنوات.
يبقى أني اتفهم جدا شكوكك في التوقيت ومسألة التشريع على المقاس، نعم هذا مخالف في الأصل لأخلاقيات العمل الديموقراطي رغم أني اعتقد ان الأصل في واجبات السلطة والنخب هي حماية البلاد اولا والديموقراطية ثانيا قبل الحرص على الحرْفي على احترام الاخلاقيات.
ما كتبته سي هيثم، يخليني اكثر اصرار على صحة موقفي المساند للتعديلات.
شكرًا مرة اخرى على وضوح المواقف وعلى التاريخ المفيد وعلى تمسكك برفضك المبدئي للتعديلات."
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك موجها كلامه لهيثم المكي " رغم إنّو موقفك ضد القانون، ورغم انك فتّقتنا من بَعضُنَا في مداخلاتك اما برجولية ما نجّم كان نحترمك ونقدرك ونرفعلك القبّعة
ونحب نعمل اضافة: تقريبا كنتُ من السياسيين القلائل وربما الوحيد الذي قاطعت نسمة ولَم أظهر فيها أبدا بصفة إراديا ورفضت عشرات الدعوات للخروج فيها وفريق نسمة يعرفو أني موقفي واضح ؛ هذه قناة لا تشرفني أني نخرج فيها
اغلب من استقال من النداء مع محسن مرزوق لهم نفس الموقف من القناة ومن نسمة ، وتواصل هذا مع اغلب من خرج مع يوسف الشاهد سواء من النواب أو السياسيين أو الوزراء، لا آتذكر أي تطبيع بيننا وبي نسمة و نبيل القروي ، وتقريبا نحن القوة السياسية الوحيدة التي أخذت موقف وأضح من نبيل ونسمة، قولا وفعلا وموش من توة ولكن منذ أشهر وسنوات.
يبقى أني اتفهم جدا شكوكك في التوقيت ومسألة التشريع على المقاس، نعم هذا مخالف في الأصل لأخلاقيات العمل الديموقراطي رغم أني اعتقد ان الأصل في واجبات السلطة والنخب هي حماية البلاد اولا والديموقراطية ثانيا قبل الحرص على الحرْفي على احترام الاخلاقيات.
ما كتبته سي هيثم، يخليني اكثر اصرار على صحة موقفي المساند للتعديلات.
شكرًا مرة اخرى على وضوح المواقف وعلى التاريخ المفيد وعلى تمسكك برفضك المبدئي للتعديلات."
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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