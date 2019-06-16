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لزهر العكرمي لألفة التراس... زوجك حرّ في بعثرة فلوسه في ملهى ليلي لكن موش في انتخابات تونس

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
باب نات - أكد الناشط السياسي لزهر العكرمي، خلال حضوره في إذاعة راديو ماد أن "النظام الديمقراطي يقوم على القانون وإحترامه".
وشدد على ضرورة إيقاف العبث السياسي وتنقية البيئة الإنتخابية، لافتا النظر إلى وجود سخرية من الشعب التونسي ومن نخب وطبقة سياسية،" ناصحا ألفة التراس بالكف من العبث وأن زوجها حر ببعثرة ال 51 مليار قي ملهى ليلي لكن موش في تونس...
وقال أن لو ألفة وزوجها تصرفت في فرنسا بهذا العبث لتم ايقافهما والبحث عن مصدر أموالهما...
وشدد العكرمي , ان تعديل القانون الإنتخابي الهدف منه تنقية البيئة الإنتخابية وإنقاذ البلاد من هذا العبث السياسي، وفق تعبيره.

كما أكد أن "إقتراح تعديل القانون الإنتخابي أتى من رئاسة الجمهورية منذ 9 أشهر".

الفيديو: الدقيقة 16




  
  
     
  
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