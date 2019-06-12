سنية الدهماني: الشعب التونسي عاقب السياسيين بنبيل القروي ''بلاد ولات تحشم''

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها عبر أمواج إذاعة "IFM " ان الشعب التونسي يعاقب السياسيين بمدير قناة نسمة نبيل القروي.وأضافت سنية الدهماني " كما حصل في فرنسا عاقب الفرنسيون اليسار واليمين بانتخاب ايمانويل ماكرون اليوم التونسيون يعاقبون السياسيين بانتخاب شخص شعبوي استخدم خطابات الدفاع عن " الزواولة".وتابعت سنية الدهماني " ما يحصل فضيحة جديدة في تونس والشعبوية اصبحت هي الاساس في البلاد والمنظومة الرسمية تنهار شي يحشم".