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الجامعة المغربية لكرة القدم : علاقتنا بتونس كبيرة وهي فوق كرة القدم ولم نشكّك أبدا في الأمن التونسي

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - في أول تفاعل رسمي مغربي مع أحداث مباراة الترجي والوداد نفى الناطق الرسمي باسم الجامعة المغربية لكرة القدم محمد مقروف، تشكيك الوفد المغربي أو مسؤولي الوداد في الأمن التونسي.

وقال مقروف في مداخلة الاثنين 10 جوان في برنامج التاسعة سبور "الاحتجاج كان على غياب ال"VAR" وأتحدّي أي واحد يثبت أن الوفد المغربي تحدّث عن الجانب الأمني في تونس.
وتابع قائلا " علاقتنا بتونس كبيرة وهي فوق كرة القدم، نحن أخوة وهذا اليوم أول تصريح رسمي مغربي حول الأحداث فلا أحد من الجامعة أو الأطراف الحكومية المغربية تحدث حول المباراة وحاولنا أن تبقى الأمور داخل المستطيل الأخضر ولا تخرج عن النطاق الكروي".


  
  
     
  
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