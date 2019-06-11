على قناة تونسنا: عركة على المباشر بين مختار التليلي ومحامي سليم الرياحي

Mardi 11 Juin 2019



باب نات

- دخل المدرب السابق والمحلل الرياضي مختار التليلي في خصومة على المحامي الطيب بالصادق محامي رجل الاعمال سليم الرياحي على خلفية الاساءة للترجي الرياضي التونسي.وقال مختار التليلي موجها كلامه للمحامي " انت حضرت للقناة بعد دفع اموال طائلة وانت لا تستحق ان تكون محاميا".ورد المحامي الطيب بالصادق على مختار التليلي قائلا " الجميع يعرف الاخلاق المتدنية لمختار التليلي ونفاقه مع سليم شيبوب ثم سليم الرياحي ثم الباجي قائد السبسي وأخيرا عبير موسى.وتابع المحامي موجها كلامه لمختار التليلي" الناس تكرهك بسبب خطابك المتزلف للسياسيين ولسوء أخلاقك ولو كنت مكانك لخصصت وقتي في المسجد عوض شتم الآخرين.