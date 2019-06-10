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غازي الشواشي: قيس سعيد ظاهرة غير مفهومة ومن المرجح أن يكون مدعوما من قبل حركة النهضة

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - استبعد الناطق الرسمي بإسم التيار الديمقراطي غازي الشواشي الأحد 9 جوان أن يلتحق حزبه بإئتلاف المنصف المرزوقي وعبد الرؤوف العيادي.
وفي علاقة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية وصعود نجم استاذ القانون الدستوري قيس سعيد، اعتبر غازي الشواشي أنم هذا الأخير ظاهرة غير مفهومة.
ورجح غازي الشواشي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم أن يكون قيس سعيد مدعوم سياسيا من قبل حركة النهضة، مشيرا إلى أنّه لا يعتقد أن قيس سعيّد بإمكانه الإضطلاع بمهمة رئاسة الجمهورية.
وشدد غازي الشواشي على ضرورة إختيار الرئيس الجاهز للتضحية دون شعارات فضفاضة.






  
  
     
  
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