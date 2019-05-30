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نبيل القروي يطلق عريضة الكترونية لمنع اقصائه من الترشح للانتخابات الرئاسية

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
باب نات - أطلق صاحب قناة نسمة نبيل القروي الذي أعلنت ترشحه للانتخابات الرئاسية عريضة الكترونية في خطوة استباقية بعد وجود أنباء عن اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون يمنع أصحاب القنوات الاعلامية والجمعيات الخيرية من الترشح للانتخابات.

وكانت المصادقة على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تأجلت وكان من المقرر التصويت عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الاربعاء إلى موعد غير معلن، وذلك بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، من أجل عقد جلسة توافقات جديدة بشأنه.


  
  
     
  
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