لطفي العبدلي: بعد صرفاق قناة التاسعة ما بقى لسامي الفهري باش يشريه من عند رضا شرف الدين كان الدواء

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - كتب الفنان لطفي العبدلي على صفحته بالأنستغرام تعليقا ساخرا على خبر شراء سامي الفهري لقناة التاسعة و الذي كذبته القناة فيما بعد.
و كتب العبدلي ما يلي :
توا بعد " البيان الصرفاق" متاع التاسعة لسامي الفهري ما بقى للفهري باش يشريه من عند رضا شرف الدين كان الدواء".
وكان صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، أعلن عن اتفاقه مع رجل الأعمال رضا شرف الدين لشراء حصته من أسهم قناة التاسعة والمقدرة بـ49 بالمائة من مجمل أسهم القناة.
من جانبها ردت التاسعة، معتبرة أن "محاولات التشويش والتهريج من طرف أحد المسؤولين في قناة منافسة على شبكات التواصل الاجتماعي تحاول بكل ما أوتيت من فشل المسّ من صورة القناة ومصداقية إدارتها".
وأكدت أنّ شرف الدين لا يمتلك أيّة مساهمة في رأسمال قناة التاسعة منذ سنة 2014، كما أنّ التفويت في جزء من أسهم الشركة لأي طرف خارجي يخضع في كل الحالات لموافقة بقيّة الشركاء، والذين يتمتّعون قانونا بحق الأولويّة في الشراء في تلك الحالة،
و كتب العبدلي ما يلي :
توا بعد " البيان الصرفاق" متاع التاسعة لسامي الفهري ما بقى للفهري باش يشريه من عند رضا شرف الدين كان الدواء".
وكان صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، أعلن عن اتفاقه مع رجل الأعمال رضا شرف الدين لشراء حصته من أسهم قناة التاسعة والمقدرة بـ49 بالمائة من مجمل أسهم القناة.
من جانبها ردت التاسعة، معتبرة أن "محاولات التشويش والتهريج من طرف أحد المسؤولين في قناة منافسة على شبكات التواصل الاجتماعي تحاول بكل ما أوتيت من فشل المسّ من صورة القناة ومصداقية إدارتها".
وأكدت أنّ شرف الدين لا يمتلك أيّة مساهمة في رأسمال قناة التاسعة منذ سنة 2014، كما أنّ التفويت في جزء من أسهم الشركة لأي طرف خارجي يخضع في كل الحالات لموافقة بقيّة الشركاء، والذين يتمتّعون قانونا بحق الأولويّة في الشراء في تلك الحالة،
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Par:karimyousef (France )
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