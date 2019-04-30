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صورة اليوم: فيصل التبيني يركب على مأسي عائلات ضحايا السبّالة

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - نشر النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني الثلاثاء 30 أفريل صورا له بمجلس نواب الشعب وهو بجانب " الفولارة" التي تشير الى ضحايا عاملات الفلاحة في منطقة السبّالة.

وانتقد عدد من رواد الفايسبوك ما وصفوه بركوب النائب فيصل التبيني على الحدث وممارسة الشعبوية حسب تعبيرهم.
وقال رواد الفايسبوك " من يتألم لمأسي تونس لا ينشر صورا وهو يبتسم".



  
  
     
  
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