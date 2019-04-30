صورة اليوم: فيصل التبيني يركب على مأسي عائلات ضحايا السبّالة

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- نشر النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني الثلاثاء 30 أفريل صورا له بمجلس نواب الشعب وهو بجانب " الفولارة" التي تشير الى ضحايا عاملات الفلاحة في منطقة السبّالة.وانتقد عدد من رواد الفايسبوك ما وصفوه بركوب النائب فيصل التبيني على الحدث وممارسة الشعبوية حسب تعبيرهم.وقال رواد الفايسبوك " من يتألم لمأسي تونس لا ينشر صورا وهو يبتسم".