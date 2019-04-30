صورة اليوم: فيصل التبيني يركب على مأسي عائلات ضحايا السبّالة

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - نشر النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني الثلاثاء 30 أفريل صورا له بمجلس نواب الشعب وهو بجانب " الفولارة" التي تشير الى ضحايا عاملات الفلاحة في منطقة السبّالة.
وانتقد عدد من رواد الفايسبوك ما وصفوه بركوب النائب فيصل التبيني على الحدث وممارسة الشعبوية حسب تعبيرهم.
وقال رواد الفايسبوك " من يتألم لمأسي تونس لا ينشر صورا وهو يبتسم".
وانتقد عدد من رواد الفايسبوك ما وصفوه بركوب النائب فيصل التبيني على الحدث وممارسة الشعبوية حسب تعبيرهم.
وقال رواد الفايسبوك " من يتألم لمأسي تونس لا ينشر صورا وهو يبتسم".
En continu
- 02:10 حفتر .....
- Hier 22:09 وزير السياحة يستقبل الكوميدي ''اسماعين''
- Hier 19:01 اريانة: استقالة جماعية للمجلس البلدي بسكرة
- Hier 18:39 Tunisie : manifestations à Sidi Bouzid
- Hier 18:25 جندوبة : احتفالية يوم الكاتب
- Hier 17:56 تونس تحتضن القمة الثانية لمجموعة حوار 5+5
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:34
|19:09
|16:02
|12:24
|05:26
|03:48
|
20°
|22°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|22°-11
|21°-12
|23°-15
|24°-17
|19°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 675) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 776) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 967) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 444) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 141) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 336) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 103) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 546) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 213) عبير موسى امام القضاء
( 36 264) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 004) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 556) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 249) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 566) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 936) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 414) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 949) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 293) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 238) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 28 231) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: الدائرة الاستعجالية تصدر حكمها في القضية التى رفعها المكلف العام في حق رئاسة الحكومة لاغلاق المدرسة القرأنية بالرقاب