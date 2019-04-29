سمير ديلو: لا نملك ذراعا إعلامية وتصريح رئيس الهايكا مضحك

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر امواج راديو الديوان اف ام ان النهضة لا تملك ذراعا اعلامية بما فيها قناة الزيتونة متسائلا " هل منعت النهضة الأجهزة الأمنية من حجز معدات الزيتونة.وأضاف سمير ديلو " لا علاقة للنهضة بقناة الزيتونة ويمكن لوزارة الداخلية ان تطبق القانون على القناة مضيفا " تصريحات رئيس الهايكا مثيرة للضحك.وتابع ديلو "سنندد بغلق قناة الزيتونة دفاعا عن الحريات الإعلامية كما حصل مع قناة نسمة وكما سمكن ان يحصل مع قناة الحوار التونسي والتاسعة.