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سمير ديلو: لا نملك ذراعا إعلامية وتصريح رئيس الهايكا مضحك

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر امواج راديو الديوان اف ام ان النهضة لا تملك ذراعا اعلامية بما فيها قناة الزيتونة متسائلا " هل منعت النهضة الأجهزة الأمنية من حجز معدات الزيتونة.

وأضاف سمير ديلو " لا علاقة للنهضة بقناة الزيتونة ويمكن لوزارة الداخلية ان تطبق القانون على القناة مضيفا " تصريحات رئيس الهايكا مثيرة للضحك.


وتابع ديلو "سنندد بغلق قناة الزيتونة دفاعا عن الحريات الإعلامية كما حصل مع قناة نسمة وكما سمكن ان يحصل مع قناة الحوار التونسي والتاسعة.


  
  
     
  
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