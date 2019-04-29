سمير ديلو: لا نملك ذراعا إعلامية وتصريح رئيس الهايكا مضحك

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر امواج راديو الديوان اف ام ان النهضة لا تملك ذراعا اعلامية بما فيها قناة الزيتونة متسائلا " هل منعت النهضة الأجهزة الأمنية من حجز معدات الزيتونة.
وأضاف سمير ديلو " لا علاقة للنهضة بقناة الزيتونة ويمكن لوزارة الداخلية ان تطبق القانون على القناة مضيفا " تصريحات رئيس الهايكا مثيرة للضحك.
وتابع ديلو "سنندد بغلق قناة الزيتونة دفاعا عن الحريات الإعلامية كما حصل مع قناة نسمة وكما سمكن ان يحصل مع قناة الحوار التونسي والتاسعة.
وأضاف سمير ديلو " لا علاقة للنهضة بقناة الزيتونة ويمكن لوزارة الداخلية ان تطبق القانون على القناة مضيفا " تصريحات رئيس الهايكا مثيرة للضحك.
وتابع ديلو "سنندد بغلق قناة الزيتونة دفاعا عن الحريات الإعلامية كما حصل مع قناة نسمة وكما سمكن ان يحصل مع قناة الحوار التونسي والتاسعة.
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Par:slimene (France )
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